Luzerner Polizei nimmt bei Velokontrolle mutmasslichen Opferstockdieb fest Während einer Verkehrskontrolle am Schwanenplatz in der Stadt Luzern konnten Polizeibeamte einen sich illegal in der Schweiz aufhaltenden, mutmasslichen Opferstockdieb festnehmen. 09.10.2020, 14.53 Uhr

(pjm) Die Luzerner Polizei hat am Donnerstag in der Stadt Luzern an mehreren Orten verstärkte Kontrollen durchgeführt. Der Schwerpunkt lag dabei auf Zweiradkontrollen, heisst es in einer Mitteilung. Im Laufe des Tages wurden insgesamt 45 Ordnungswidrigkeiten wie das Missachten des Rotlichts, Fahren auf dem Trottoir und Fahren ohne Licht festgestellt. Die Verstösse wurden mit Bussgeldern geahndet.