Luzerner Polizei registrierte 2019 weniger Straftaten – stösst aber bei Cyber-Crime an Grenzen Der schweizweite Trend ist auch im Kanton Luzern spürbar: Die Zahl der registrierten Straftaten geht zurück. Stark angestiegen sind aber die Zahlen im Bereich Betrug. Alexander von Däniken 25.03.2020, 10.00 Uhr

Absperrband der Polizei im Bahnhof Luzern: Kommandant Adi Achermann fordert bei der Bekämpfung der Internetkriminalität weniger Grenzen. Nadia Schärli

Schon die kantonalen Staatsanwaltschaften haben beklagt, dass der Schweizer Föderalismus bei der Bekämpfung der Internetkriminalität eine Hürde ist. In die gleiche Kerbe haut nun auch Adi Achermann, Kommandant der Luzerner Polizei. Neuerdings hat die Polizeilandschaft zwar ein Netzwerk gegen die Cyberkriminalität aufgebaut. «Leider erweist sich diese Kooperation nicht immer als besonders effizient», schreibt Achermann im aktuellen Jahresbericht, der am Mittwochvormittag veröffentlicht worden ist.

Der Luzerner Polizeikommandant Adi Achermann

Wegen des Föderalismus seien oft zeitraubende Diskussionen nötig, die sich mit dem schnelllebigen Alltag der Polizeiarbeit nicht vertragen würden. «Wir leben mit 26 Kantons- und über 70 Gemeindepolizeien in Strukturen», die angesichts der heutigen Anforderungen als «organisatorische Zersplitterung» bezeichnet werden müssen. Achermann mahnt, die Strukturen weiterzuentwickeln. Dabei sollen auch Fusionen von Gemeindepolizeien kein Tabu sein.

«Die heutige Organisation darf als kleinräumig, teilweise ineffizient und teuer bezeichnet werden.»

Betrug findet oft übers Internet statt

Die Cyberkriminalität war denn gerade auch für die Kriminalpolizei eine der grossen Herausforderungen des letzten Jahres. In einer internen Reorganisation hat die Kripo neue Strukturen geschaffen, um unter anderem auch der Cyberkriminalität effizienter zu begegnen. «Die Bereiche IT-Forensik, IT-Ermittlung und technische Ermittlungsunterstützung wurden zu einer Einheit zusammengeführt, um die Kräfte im Kampf gegen die Internetkriminalität konzentriert einsetzen zu können», sagt Kripo-Chef Jürg Wobmann. Die steigenden Fallzahlen bei den Betrügen sind zu einem grossen Teil auf das Phänomen Cybercrime zurückzuführen. Nicht nur grössere Unternehmen sind von Hackerangriffen betroffen, sondern auch viele Bürgerinnen und Bürger, die durch betrügerische Internetmaschen geprellt werden. Die Betrugsfälle stiegen 2019 gegenüber dem Vorjahr um 61 Prozent an (806 Fälle).

Erfreulich ist hingegen der Rückgang bei den Einbruchdiebstählen. Wurden im Vorjahr noch 1279 Einbrüche vermeldet, waren es im Jahr 2019 noch 1016 (-21 Prozent). Auch bei den Fahrzeugdiebstählen war ein Rückgang von 12 Prozent zu verzeichnen.

Im Bereich des Menschenhandels wurden in den letzten Jahren jeweils keine Fallzahlen verzeichnet. Dies hatte unter anderem damit zu tun, dass gesetzliche Grundlagen für Kontrollen im Sexmilieu fehlten. Mit dem revidierten Gewerbepolizeigesetz, das auf den 1. Januar 2020 in Kraft trat, hat die Kriminalpolizei nun wieder den entsprechenden Handlungsspielraum, um den Themenbereich Menschenhandel zu bewirtschaften. Die Fachgruppe Sexualdelikte wurde auch personell aufgestockt, um der Strategie des kantonalen Justiz- und Sicherheitsdepartements, Fällen von Menschenhandeln vermehrt aufzudecken und den Kontrolldruck in diesem Bereich zu erhöhen, Rechnung zu tragen.

Insgesamt blieben die von der Polizei erfassten Straftaten in den vergangenen drei Jahren konstant. So wurden 22‘590 Straftaten im Jahr 2019 erfasst. Dies entspricht wiederum einem leichten Rückgang zum Vorfahr, in welchem 22‘800 Straftaten verzeichnet wurden.

Trotz der insgesamt positiven Zahlen sagt Jürg Wobmann: «Die erfreuliche Feststellung, dass die Kriminalitätsquote im Berichtsjahr leicht rückläufig ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Täterschaft zunehmend professioneller vorgeht und die Ermittlungsverfahren dadurch noch komplexer geworden sind.»

Alle 20 Minuten einen Einsatz

Mit einem Stellenetat von 783,6 Stellen ist die Luzerner Polizei für die Sicherheit und Ordnung im Kanton Luzern zuständig. Nebst der Bewältigung des Alltagsgeschäfts – die Luzerner Polizei hat letztes Jahr 88‘637 Notrufe entgegengenommen und im Schnitt alle 20 Minuten einen Einsatz ausgelöst – wurden im Jahr 2019 im Bereich der Zusammenarbeit mit verschiedenen Korps Projekte umgesetzt. Ein wichtiges Projekt stellt dabei die geplante gemeinsame Einsatzleitzentrale für die Polizeikorps der Kantone Luzern, Obwalden und Nidwalden zusammen mit dem Rettungsdienst dar.

Die Uniformpolizei ist im Kanton Luzern rund um die Uhr im Einsatz und leistete über 83‘000 Stunden an sogenannter «präventiver Präsenz». Die Sichtbarkeit der Polizistinnen und Polizisten führt auch dazu, dass weniger Straftaten oder Übertretungen begangen werden. Nach Eingang eines Notrufs waren die Patrouillen im Schnitt innert 10,5 Minuten am Einsatzort. Damit wurde der Wert vom Vorjahr unterboten.

Als erstintervenierende Behörde rückte die Luzerner Polizei im Jahr 2019 rund 400 Mal wegen häuslicher Gewalt oder Familienstreitigkeiten aus. Hinter dieser stattlichen Zahl von familiären und partnerschaftlichen Krisen stecken viele Einzelschicksale. «Ein Einsatz im Kontext mit häuslicher Gewalt erfordert viel Fingerspitzengefühl und stellt für die Polizei eine grosse Herausforderung dar – besonders dann, wenn zusätzlich Kinder involviert sind», sagt Pius Ludin, Chef der Sicherheits- und Verkehrspolizei. Die Dunkelziffer der nicht gemeldeten Übergriffe im häuslichen Bereich dürfte allerdings noch höher sein.

Etwas mehr Unfälle, aber weniger Verunfallte

Die Verkehrspolizei musste im Jahr 2019 zu 2138 Unfällen auf den Luzerner Strassen ausrücken. Das sind 11 mehr als im Vorjahr. Erfreulicherweise mussten weniger Verunfallte, vor allem weniger Schwerverletzte (145, Vorjahr: 173) verzeichnet werden. Zehn Personen starben 2019 bei Verkehrsunfällen (Vorjahr: 13). Die häufigste registrierte Hauptursache für Unfälle war 2019 auf das Fehlverhalten der Person beim Fahren (Vortritt, Unaufmerksamkeit, Ablenkung und Geschwindigkeit) zurückzuführen. An zweiter Stelle liegt der Zustand der Person (Alkohol, Betäubungsmittel, Übermüdung, Schwächezustand). Pius Ludin stellt klar:

«Verantwortlich für die Unfälle ist meistens der Mensch.»

Die Luzerner Polizei legt einen grossen Fokus auf die Prävention. Der Präventionsdienst hat im vergangenen Jahr nicht nur über 27‘000 Schülerinnen und Schüler im Bereich Verkehr geschult, sondern auch im Bereich der Kriminalprävention Beratungen durchgeführt. Polizeikommandant Adi Achermann ist überzeugt, dass mit verstärkter Prävention die Anzahl an Straftaten und Übertretungen weiter gesenkt werden kann. Das Beratungsangebot wird deshalb laufend angepasst und erweitert, gerade auch im Bereich der Sicherheit im Internet. Die Präventionsangebote der Luzerner Polizei sind ersichtlich unter www.polizei.lu.ch.

Auch Regierungspräsident Paul Winiker, Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartements, betont die Wichtigkeit der Prävention. «In meinen einleitenden Worten zum Jahresbericht 2019 der Luzerner Polizei halte ich fest, dass Präventionsarbeit generell einer der wichtigsten Bausteine ist, wenn es um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung geht», sagt Winiker. Unter dem Eindruck des Coronavirus sei diese Botschaft noch einmal wichtiger geworden: «Neben vielen tausend Helferinnen und Helfern braucht es auch die Präsenz der Uniformpolizei, die zur Einhaltung der Verhaltensregeln mahnt, aber auch eingreift, wo dies notwendig wird.»

Den aktuellen Geschäftsbericht der Luzerner Polizei finden Sie hier: https://polizei.lu.ch/-/media/Polizei/Dokumente/05_Dienstleistungen/Downloads/Statistiken/Luzerner_Polizei_Geschaeftsbericht_2019.pdf