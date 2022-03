Luzerner Fasnacht: Wenig Einsätze für die Polizei am Güdismontag

Luzerner Polizei Ruhige Nacht auf den Güdisdienstag in der Stadt Luzern – nur wenige Festnahmen Die Luzerner Polizei ist zufrieden mit ihren Einsätzen rund um den Güdismontag – «grossmehrheitlich ruhig» und «ohne nennenswerte Probleme» sei der Tag verlaufen. 01.03.2022, 09.41 Uhr

Keine Grosseinsätze am Güdismontag in der Stadt Luzern: Wie die Luzerner Polizei auf Twitter schreibt, sei die Nacht auf den Güdisdienstag sogar «grossmehrheitlich ruhig» verlaufen. Es habe wenige formlose Wegweisungen und Festnahmen gegeben. Dabei wurden rund 4000 Besuchende mehr als noch 2020 gezählt – 22'000 begeisterte Fasnächtlerinnen und Fasnächtler tanzten bis in die frühen Morgenstunden auf den Strassen.