Luzerner Polizei Von Sandalen bis zur Goldkette: Fundbüro versteigert Gegenstände auf Ricardo Wegen der Pandemie weicht das Fundbüro der Luzerner Polizei auf die Onlineplattform Ricardo aus. Dort werden Jacken, Ladegeräte oder Uhren versteigert, die niemand vermisst. Die Bewertungen der Nutzer sind durchwegs positiv. Alexander von Däniken 03.04.2021, 05.00 Uhr

«Super Ware, besten Dank.» Oder: «Unkomplizierte Übergabe und einwandfreie Ware.» Die Bewertungen auf der Online-Versteigerungsplattform Ricardo.ch sind durchs Band positiv. Von 175 Käufern gab es nur eine neutrale Rückmeldung. Der Verkäufer überrascht: Fundbuero_luzern. Tatsächlich figuriert das offizielle Fundbüro der Luzerner Polizei seit Anfang Dezember 2020 als Verkäufer auf Ricardo. Dies geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht der Luzerner Polizei hervor, der am Donnerstag vorgestellt worden ist.

Der Auftritt des Fundbüros der Luzerner Polizei auf Ricardo. Screenshot

Konkret geht es um Gegenstände, die abgegeben worden sind, aber auch nach Ablauf der Lagerungspflicht von niemandem vermisst werden. Normalerweise werden diese Gegenstände physisch durch das Betreibungsamt versteigert. «Aus Gründen der Hygienevorschriften bot sich eine Online-Versteigerung im Ricardo an», heisst es im Geschäftsbericht. Eine eigene Lösung zu kreieren wäre teuer und zu zeitintensiv gewesen, sagt Polizeisprecher Christian Bertschi auf Anfrage. «Deshalb haben wir auf eine bewährte Online-Plattform zurückgegriffen.»

Über 300 Artikel verkauft

Bis jetzt konnten in knapp vier Monaten über 300 Artikel verkauft werden. Im Angebot sind zum Beispiel ein defekter E-Book-Reader für 7 Franken, vier Damentaschen für 16 Franken oder Sandalen der Grösse 37 für 4 Franken. Aktuell am begehrtesten ist ein iPad der fünften Generation; hier liegt ein drittes Gebot für 53 Franken vor. Die Käufer müssen die Ware jeweils vor Ort am Hirschengraben 17b in Luzern abholen und bar bezahlen. Die Luzerner Polizei will das Ricardo-Konto bis auf weiteres aufrechterhalten. Christian Bertschi dazu:

«Ob dies längerfristig sein wird, hängt auch von der Entwicklung der Covid-19-Pandemie ab.»

Wegen Maskenpflicht gehen teure Hörgeräte verloren (avd) Das Fundbüro der Luzerner Polizei hat letztes Jahr 6746 Funde registriert. Das sind 944 Gegenstände weniger als 2019. Die Gebühreneinnahmen gingen weit weniger stark zurück. Dazu heisst es im Jahresbericht: «Ein Grund war unter anderem, dass wegen der Maskentragpflicht etliche sehr teure Hörgeräte verloren gingen, im Fundbüro abgegeben wurden und vermittelt werden konnten.» Offenbar ist es schnell passiert: Einmal den Mund-Nasen-Schutz gerichtet – und schon ist das Hörgerät weg. Laut Christian Bertschi, Mediensprecher der Luzerner Polizei, sind 2019 noch 7 Hörgeräte im Fundbüro eingetroffen. Letztes Jahr waren es 31. Ein Hörgerät kann je nach Marke und Technik mehrere tausend Franken kosten. Gebühr: Rund 5 Prozent des Verkaufspreises abzüglich Alter Kann der Träger oder die Trägerin des Geräts ausfindig gemacht und identifiziert werden, muss eine Vermittlungsgebühr bezahlt werden. Deren Höhe hängt laut Bertschi von verschiedenen Faktoren ab. «Wir richten uns nach der Verordnung über den Gebührenbezug der Luzerner Polizei.» Dort liegt die Spannweite der Gebühren zwischen 5 und 200 Franken. «Wir verlangen in der Regel rund 5 Prozent des Verkaufspreises.» Mitberücksichtigt würden aber auch das Alter und der Zustand des Gerätes. Dadurch sinke die Gebührenhöhe. Es sind Gebühren, welche die Trägerinnen und Träger gerne bezahlen dürften. Denn oft sind die Geräte spezifisch auf das jeweilige Hörvermögen eingestellt. Das Fundbüro hat letztes Jahr knapp 104'000 Franken an Gebühren eingenommen; rund 10'000 weniger als 2019.

Schon länger digital unterwegs ist das Fundbüro beim Erfassen und Katalogisieren der Fundsachen. Mittels Online-Portal Easyfind können die Gegenstände registriert und verwaltet werden. Neben den Fundsachen werden die herrenlosen Fahrräder im Kanton Luzern in Zusammenarbeit mit der Caritas bewirtschaftet. Letztes Jahr wurden 1785 Velos eingesammelt und vom Fundbüro im Fahndungssystem Ripol abgeglichen. Dabei kam heraus, dass 21 Velos als gestohlen gemeldet waren.