Luzerner Polizei wertet nach Explosion in Wolhusen Computerdaten aus

Die Hintergründe des Sprengstoffunfalls in Wolhusen, bei dem ein 16-Jähriger schwer verletzt wurde, sind weiter unklar. Jonas von Flüe 16.12.2019, 17.57 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es im Wolhuser Spitalquartier zu einem verhängnisvollen Sprengstoffunfall. Ein 16-jähriger Schweizer erlitt dabei derart starke Verbrennungen, dass er mit einem Rettungshelikopter ins Spital nach Zürich geflogen werden musste. Noch am gleichen Tag wurde der Jugendliche in ein künstliches Koma versetzt. Die Luzerner Polizei kann zwei Tage nach dem Unfall keine Angaben zum Gesundheitszustand machen. Es fand aber noch keine Einvernahme des Verunfallten statt, erklärt Mediensprecher Christian Bertschi. Angesichts des Gesundheitszustands habe die Befragung keine Priorität.



Beim Unfall entwich eine Flamme durch ein offenes Fenster, jedoch kam es zu keinem offenen Feuer. Die Bewohner des Zweifamilienhauses mussten das Haus zwischenzeitlich verlassen, konnten aber wieder zurück, nachdem die Polizei pyrotechnische Gegenstände, gebastelte Sprengmittel und unbekannte Substanzen aus dem Haus entfernt hatte. Diese wurden noch in der Nacht auf Sonntag in einer Kiesgrube gezielt gesprengt.



Wie kam der Jugendliche zu den Substanzen?

Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich momentan auf zwei Bereiche: Erstens versucht sie herauszufinden, wie der Jugendliche die Substanzen erwerben konnte, die zum Unfall führten. Er könnte sie etwa im Internet bestellt haben. «Hierzu werten wir die Computerdaten aus», sagt Bertschi. Er hält allerdings fest, dass die gefundenen Substanzen zum Teil auch legal hätten erworben werden können. Es gebe ausserdem keine Anzeichen, dass böse Absichten mit im Spiel waren, dass terroristische Akte oder Ähnliches geplant gewesen wären.



Zweitens ist weiter unklar, was die Explosion verursacht hat. «Sie könnte eine technische Ursache haben oder auf einen Anwendungsfehler zurückzuführen sein», erklärt Bertschi. Bereits am Wochenende sind Familienangehörige und Personen aus dem Umfeld befragt worden. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass sich der Verunfallte zum Zeitpunkt der Explosion alleine im Raum befunden hatte. Der Sachschaden sei gering.



Der 16-Jährige hat im Sommer in einem Betrieb in Wolhusen eine Lehre als Polymechaniker gestartet und ist im Dorf gut vernetzt. Bis zum Unfall war er nicht polizeilich bekannt. Zwar seien bei der Polizei aus dem Raum Wolhusen in den letzten Jahren vereinzelt Meldungen über laute Knalle eingegangen, jedoch nicht aus dem betroffenen Wohnquartier. «Bei diesen Vorfällen könnte es sich auch um normale Feuerwerke gehandelt haben», sagt Christian Bertschi.

Bundeskriminalpolizei rückt wegen Sprengstoff aus

Für die Luzerner Polizei handelt es sich um einen aussergewöhnlichen Fall. Ab und zu muss zwar die Chemie- oder die Feuerwehr wegen Vorfällen mit gefährlichen chemischen Substanzen ausrücken. Diese ereignen sich allerdings meist bei Unternehmen im Industrie-Bereich. «Im privaten Bereich ist ein solcher Einsatz selten», sagt Bertschi. Neben der Luzerner Polizei und der Feuerwehr waren am Samstag auch ein Team des Zürcher Entschärfungsdienstes des Forensischen Instituts (ZED) und die Bundeskriminalpolizei vor Ort, was bei Sprengstoffdelikten die Regel sei.

Wird der Jugendliche als Verursacher der Explosion eruiert, dürfte er sich strafrechtlich verantworten müssen. Laut Strafgesetzbuch wird eine fahrlässige Verursachung einer Explosion mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft, allerdings ist der Verunfallte noch minderjährig und fällt unter das Jugendstrafrecht. Die Untersuchungen führt die Staatsanwaltschaft Sursee zusammen mit der Jugendanwaltschaft Luzern.