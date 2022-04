Vegas Club Kriens Luzerner Polizist gibt nach elf Jahren sein Comeback als House-DJ Master Chris Master Chris gehörte quasi zum Pravda-Inventar. Am Freitag legt er im Vegas Club auf. Im Interview sagt Christian Lütolf, ob er überhaupt noch mixen kann und was mit seinen Schallplatten passiert ist. Roman Hodel 22.04.2022, 05.00 Uhr

Von 1999 bis 2011 legte Christian Lütolf als Master Chris Vocal-House auf – in Luzerner Clubs wie dem Pravda oder Loft, aber auch in Zürich im Oxa oder Indochine sowie an der Street Parade. Nun gibt der heute 44-Jährige, der bei der Luzerner Polizei arbeitet, sein Comeback im Vegas Club Kriens.

Nach langer Abstinenz kehren Sie zurück auf die DJ-Kanzel – warum?

DJ Master Chris. Bild: PD

Als ich am 5. November 2011 das letzte Mal im Luzerner Pravda auflegte, um mich fortan mehr auf meine Familie und meinen Job zu konzentrieren, kündigte ich ein Comeback in frühestens zehn Jahren an. Nun sind es coronabedingt elf geworden. Aber ich bin überzeugt, dass der Zeitpunkt nicht passender sein könnte, die Community von damals nach dieser Pandemie wieder zusammenzutrommeln. Die Leute «stürmen» bei mir schon länger, dass der gute Vocal-House in den Clubs fehle.

Und Sie meinen, die Leute kommen? Es sind ja alle auch ein paar Jahre älter geworden und haben womöglich Kinder ...

Tatsächlich stellen sich bei vielen nun Fragen wie etwa jene nach dem Babysitter. Spontan in den Ausgang wie früher geht nicht mehr. Aber die Resonanz in den sozialen Medien ist gross – viele von damals werden kommen. Zudem erleben meine Töchter, 20- und 23-jährig, ihren Vater erstmals als DJ. Für sie machen wir eine Ausnahme, denn die Party ist Ü30.

Können Sie überhaupt noch DJ?

Ja, ich kann es noch. Tatsächlich habe ich vorgängig im Vegas Club einen Soundcheck gemacht und alle meine Tracks rauf und runter gespielt. Denn die Technik hat sich doch stark verändert. Ob alles sitzt, sehen wir dann.

Womit legen Sie auf?

Mit CDs. Früher waren es Schallplatten. Doch leider hat meine Sammlung im Keller Schaden genommen. Deshalb musste ich die Tracks nochmals organisieren, auf CD.

Das heisst, Sie spielen die Vocal-House-Hits von damals?

Vor allem Vocal-House ab Ende der 1990er- und der Nullerjahre. Aber nicht nur. Ich werde auch aktuelle Tracks bringen.

Hier im Vegas Club wird Master Chris am Freitag die Meute zum Tanzen bringen. Bild: PD

Manche DJs sind bekannt für ihre Eskapaden – Alkohol, Drogen oder Frauengeschichten. Ich nehme an, als Polizist und Familienvater erfüllen Sie keines dieser Klischees?

Nein, wirklich nicht. Ich habe das DJing immer sehr ernst genommen und bei meinen Auftritten praktisch keinen Alkohol getrunken. Auch geraucht habe ich nie und schon gar nicht Drogen genommen. Angehimmelt wurde ich sicher dann und wann von Frauen, aber ich habe das nie ausgenützt.

Ist dieser Auftritt etwas Einmaliges oder wird man Sie nun wieder öfter hören?

Ich könnte mir gut vorstellen, dass es eine Fortsetzung geben wird, aber eine mit Seltenheitswert. Hauptberuflich bin und bleibe ich Polizist. Das ist mein Traumberuf, weil er so vielseitig ist.

Hinweis: Ü30-Party House Revival im Vegas Club Kriens. Freitag, 22. April, ab 21 Uhr. DJs Master Chris, Sir Colin und weitere. Tickets im Vorverkauf 10 Franken, Abendkasse 15 Franken.