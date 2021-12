Luzerner Designerin entwirft Stuhl für ältere Leute

Design Made in Lucerne: Mit «Lotte» können ältere Menschen den Alltag selbstständiger bewältigen Die Luzernerin Sarah Hossli hat einen Stuhl entworfen und dafür den renommierten Design Preis Schweiz erhalten. Bei der Entwicklung war wichtig, dass ihr Werk nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch überzeugt. Natalie Ehrenzweig Jetzt kommentieren 22.12.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sarah Hossli (31) hat schon den Bachelor in Produktdesign der Hochschule Luzern in der Tasche, erste Praktika absolviert und unter anderem als Assistentin an der Hochschule gearbeitet. «Ich hatte auch schon mit einer Freundin das eigene Label ‹Kwerfeld› gegründet, mit dem wir beispielsweise Kinderspiele aus Holz entwickelt haben», erzählt die gebürtige Baslerin, die nun in Luzern wohnt. Doch sie wollte ihr Wissen vertiefen. «Ich wollte meinen Master erst im Ausland machen, um auch neue Kulturen und neue Denkarten kennen zu lernen. Doch schlussendlich habe ich in Lausanne studiert. Die Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) hat international einen sehr guten Ruf und zieht Studierende aus der ganzen Welt an», erzählt sie von ihren Beweggründen.

Designerin Sarah Hossli mit Stuhl «Lotte», fotografiert bei der Firma Girsberger in Thunstetten BE, wo er produziert wird. Bild: Dominik Wunderli (17. November 2021)

Nun ist Sarah Hossli kürzlich mit dem renommierten Design Preis Schweiz ausgezeichnet worden. Dies für ihren Stuhl «Lotte», der älteren Menschen den Alltag erleichtern soll. Wie kam es dazu? Grundsätzlich werde ihr Designarbeit von ihrer Leidenschaft für aktuelle gesellschaftliche Themen geleitet. «Für meine Diplomarbeit, die zeitgleich zur Pandemie begann, wollte ich ergründen, wie man im Alter lebt. Welche Wohnformen gibt es? Schliesslich erhalten ältere Menschen, wenn sie zum Beispiel in ein Altersheim ziehen, ein ganz neues Umfeld. Wie fühlen sie sich dort wohl?», beschreibt sie ihre ersten Fragen.

Sie verbrachte mehrere Tage in einem Generationenhaus

Nachdem sie verschiedene Institutionen kontaktiert hatte, konnte sie unter anderem mehrere Tage lang den Alltag im Generationenhaus Neubad in Basel beobachten und mit den Mitarbeitenden und Bewohnerinnen und Bewohnern reden. «Mich faszinierte, dass sich die Kinder der integrierten Kita und Bewohnerinnen und Bewohner im Alltag natürlich begegnen. Doch bei meinen Besuchen fiel mir auf, dass viele Seniorinnen und Senioren nicht selbstständig aufstehen und absitzen können und dadurch von sozialer Interaktion ausgeschlossen werden», erzählt Hossli.

Minuziös zeichnete sie die Bewegungsabläufe nach, die nötig sind, um intuitiv und mit wenig Kraftaufwand aufzustehen. Dazu tauschte Hossli sich mit medizinischen Fachleuten aus. «Ich sah: Verlängerte Armlehnen könnten beim Aufstehen unterstützen, indem sie ihnen die Sicherheit vermitteln, das Gewicht auf die Füsse verlagern zu können.» Mehrere Prototypen wurden von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Generationenhauses getestet, so Hossli:

«Schon beim ersten waren sie gnadenlos ehrlich: Der Stuhl sei zwar praktisch, aber zu klobig und nicht schön.»

Ziel der Abschlussarbeit war also, einen funktionalen, aber dennoch schönen Stuhl zu entwickeln. «Ich habe dazu die Bewohner befragt. Sie haben sich sehr gefreut, dass sie einbezogen wurden. Ihnen war Stabilität wichtig, aber der Stuhl sollte auch nicht zu schwer wirken. Und ihnen gefiel ein nordischer Stil», erzählt Sarah Hossli. Möbel im Pflegebereich müssten viel Belastung aushalten und seien oft gross und klobig, weil Funktionalität statt Ästhetik im Vordergrund stehe. «Aber wenn ein Möbelstück nicht gefällt, nützt es auch nichts, wenn es die Funktion erfüllt. Niemand will stigmatisierende Produkte benutzen.»

Name wegen des skandinavischen Stils

Sarah Hossli, die den Stuhl mit Spezialisten der Firma Girsberger AG in Thunstetten BE entwickelt, wollte einen gemütlichen und eleganten Holzstuhl schaffen, den sie auch selbst ins Wohnzimmer stellen würde. Gleichzeitig versuchte sie, alles, was sie über die Bedürfnisse älterer Menschen gelernt hatte, in den Stuhl reinzupacken. Nun sind die Rückenlehnen höher als normal, der untere Rücken wird gut gestützt und die Sitzfläche ist höher und weniger geneigt. «Wegen des nordischen Designs habe ich den Sessel ‹Lotte› getauft: ein frecher, peppiger, typisch skandinavischer Name», sagt sie schmunzelnd.

Sarah Hossli mit Stuhl «Lotte». Bild: Dominik Wunderli (Thunstetten, 17. November 2021)

Der Design Preis Schweiz wird alle zwei Jahre verliehen. «Es wurden dieses Mal fast 300 Arbeiten eingereicht, wovon 36 nominiert wurden. Ich habe mit ‹Lotte› in der Kategorie ‹Enablement + Inclusion in an Ageing Society› mitgemacht», erzählt Hossli. Gewonnen hat sie aber in der Sparte «Furniture», der angesehensten Kategorie, denn die Jury wollte laut eigenen Angaben den integrativen Charakter des Entwurfes hervorheben. Im neuen Jahr wird «Lotte» dann bei Girsberger AG zu beziehen sein. Derweil hat Sarah Hossli, die gern rudert und Winterschwimmerin ist, schon neue Ideen, etwa inklusive Büroeinrichtungen.

www.sarahhossli.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen