Personalie Nach nicht mal einem Jahr im Amt: Der Chefarzt der Stationären Dienste verlässt die Luzerner Psychiatrie Lienhard Maeck, Chefarzt Stationäre Dienste und Mitglied der Geschäftsleitung der Luzerner Psychiatrie (Lups), hat per Ende Mai 2022 gekündigt. 15.11.2021, 15.53 Uhr

Lienhard Maeck Bild: PD

Für die Kündigung des Chefarztes gibt die Lups persönliche Gründe an. Maeck wolle sich beruflich neu orientieren, heisst es in einer Mitteilung. Er hat die Funktion als Chefarzt Stationäre Dienste und Mitglied der Geschäftsleitung per 1. Januar 2021 von Julius Kurmann übernommen.