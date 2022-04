Luzerner Psychiatrie «Der Ausbau des ambulanten Bereichs hat oberste Priorität» – der Spitalratspräsident nach 100 Tagen im Amt Per Anfang Jahr wurde Jürg Meyer zum Spitalratspräsidenten der Luzerner Psychiatrie (Lups) gewählt. Dort steht derzeit vor allem der Ausbau des ambulanten Bereichs im Vordergrund. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

Jürg Meyer ist ein vielseitig interessierter Mensch. Der diplomierte Ingenieur ist mittlerweile zwar pensioniert, was ihn aber nicht davon abhält, verschiedene Mandate in Verwaltungs- und Stiftungsräten auszuführen – sei es im Bauwesen, im kulturellen oder im sozialen Bereich (siehe Box am Ende vom Text). Im Spitalrat der Luzerner Psychiatrie (Lups) ist er seit 2020 Mitglied, seit Anfang Jahr neu als Präsident. Mit der Psychiatrie hatte er sich zuvor noch nicht gross befasst. «Das war für mich schon eine Umstellung. Es war auch nicht ein Thema, welches oft auf dem Tisch lag. Das hat sich mittlerweile geändert», sagt Meyer.

Jürg Meyer im Gebäude der Akut- und Intensivstation der Kinder- und Jugendpsychiatrie Bild: Nadia Schärli (Luzern, 6. April 2022)

Der Spitalrat setzt sich aus Akteuren der Psychiatrie, der Pflege oder auch der Wirtschaft zusammen. «Bei mir waren die Erfahrungen im Bereich Bauwesen und Unternehmensführung der Auslöser, dass der Regierungsrat mich in den Spitalrat wählte», sagt der 66-Jährige. Um sich als Präsident ein genaues Bild der Lups zu machen, habe er kürzlich unter anderen die Standorte in St.Urban, in Sursee, in Sarnen, in Kriens und in Luzern besucht. Was er dort sah, habe ihm enorm imponiert. «Ich stellte eine Wertschätzung seitens der Mitarbeitenden für ihre Patientinnen und Patienten fest. Zu sehen, dass ein hilfsbereites Team hinter der Lups steckt, hat mich für die Aufgabe sehr motiviert.»

Erhöhte Nachfrage an allen Standorten

Gefreut habe ihn auch, dass die Lups durch den Planungsbericht Psychiatrie mittlerweile in der kantonalen Politik noch mehr Anerkennung gefunden habe. Das Parlament hat den Bericht im Dezember letzten Jahres einstimmig zur Kenntnis genommen (wir berichteten). «Das ist eindeutig ein Schritt in die richtige Richtung. Es zeigt, dass die Solidarität bei psychischen Anliegen vorhanden ist und diese ernst genommen werden.» Aus seiner Sicht habe sich das Bild der Psychiatrie in den letzten Jahren stark verbessert. «Es wird wieder vermehrt über Probleme gesprochen, was allenfalls auch mit der Coronakrise zu tun haben könnte. Dadurch nimmt aber auch die Nachfrage immer weiter zu. Eine Entlastung ist derzeit nicht in Sicht.»

Durch die erhöhte Nachfrage seien momentan alle Standorte der Lups stark ausgelastet und die Mitarbeitenden gefordert. Insbesondere die langen Wartezeiten von teilweise mehreren Wochen im ambulanten Bereich würden eine grosse Herausforderung darstellen. «Daher hat der Ausbau der ambulanten Leistungen derzeit oberste Priorität. Dazu gehört auch der Aufbau eines Kriseninterventionszentrums, wo Personen in einer akuten Krisensituation zeitnah professionelle Hilfe erhalten. Darin integriert wird auch eine Abklärungs- und Triagestelle. Weiter wollen wir auch das sogenannte Home-Treatment ausbauen, bei der psychisch Erkrankte zu Hause behandelt werden.» So soll die institutionelle Psychiatrie entlastet werden.

Der Planungsbericht Psychiatrie Der Planungsbericht Psychiatrie des Regierungsrates zeigt auf, wo es bei der psychiatrischen Versorgung im Kanton Luzern Lücken gibt und mit welchen Massnahmen das Angebot verbessert werden soll. Nach dem Prinzip «ambulant vor stationär» sollen das ambulante Angebot der Lups ausgebaut und die Abgeltung der ungedeckten Kosten der ambulanten Behandlung durch den Kanton erhöht werden. Dadurch sollen die erheblichen Wartezeiten reduziert werden. Weiter soll ein Kriseninterventionszentrum geschaffen werden. Und die Fachsprechstunden in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sollen ausgebaut werden. Die vorgesehenen Massnahmen werden den Kanton Luzern pro Jahr mindestens 3,75 Millionen Franken kosten.

Therapieräume werden modernisiert

Doch wenn mehr ambulante Leistungen angeboten werden, braucht es auch mehr Fachkräfte – eine weitere Herausforderung für die Lups. «Wir versuchen, die Fachkräfte bereits im Studium abzuholen und sie auf die Psychiatrie aufmerksam zu machen. Weiter müssen wir schauen, dass wir als Arbeitgeberin attraktiv sein können.» So werden zum Beispiel auch Therapieräume modernisiert. Hier laufen diverse Projekte: In St.Urban zieht die Lups mit dem Wohnheim «Sonnegarte» im 2023 in einen Neubau ausserhalb des Klosterareals und es gibt ein neues Gebäude unter anderem für die Alterspsychiatrie. In Luzern werde eine Raumbedarfsanalyse durchgeführt. Insgesamt investierte die Lups in den letzten zehn Jahren rund 100 Millionen Franken. Weitere Investitionen stehen an. Meyer sagt:

«Bei diesem Wachstum stellt sich in Zukunft auch die Frage, ob wir unsere Organisation und die Strukturen anpassen müssen.»

Jürg Meyer in den Räumlichkeiten der Luzerner Psychiatrie. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 6. April 2022)

Apropos attraktiver Arbeitgeber sein: Per 1. Juli 2022 führen das Luzerner Kantonsspital und die Lups einen Gesamtarbeitsvertrag ein. Inhaltlich bleiben die Anstellungsbestimmungen gleich wie unter dem aktuell bestehenden Personalrecht. Neu gibt es aber jedes Jahr Lohnverhandlungen und die Gewerkschaften sind besser integriert. «Ich bin froh, dass wir nun klare Verhältnisse schaffen konnten und die Wünsche der Mitarbeitenden, welche über den GAV abgestimmt haben, aufgenommen wurden.» Mit der Umwandlung wird auch der Spitalrat wieder per 1. Juli 2022 als Verwaltungsrat neu gewählt. Wird Meyer dann weiter Präsident bleiben? Er schmunzelt: «Mit grösster Wahrscheinlichkeit schon.»

Zur Person Jürg Meyer (66) sitzt derzeit im Verwaltungsrat der Ingenieurunternehmung Holinger AG sowie auch der Fernwärme Luzern AG. Zwölf Jahre lang war er Geschäftsführer der Kehrichtverbrennungsanlage Ibach und der Abwasserreinigungsanlage Buholz in Emmen. Der ehemalige Kantonsrat (Mitte) von 2011 bis 2019 ist ausserdem im Vorstand der Stiftung Akku, einer Kunstplattform, und sitzt im Beirat des Luzerner Theaters. Er hat das Präsidium der Stiftung Haus & Hof Hermolingen in Rothenburg inne und war einst im Vorstand des Pflegeheims Steinhof in Luzern. «Neben meinen Mandaten erfreue ich mich auch an Ski- oder Biketouren mit meiner Frau und den drei erwachsenen Kindern. Die Familie gibt mir Kraft und Unterstützung, damit ich die Aufgaben motiviert erfüllen kann», sagt Meyer.

