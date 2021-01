Luzerner Regierung Guido Graf verspricht: «Wir werden Vollgas geben, sobald wir den notwendigen Impfstoff bekommen» Der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf findet es «stossend, dass der Bundesrat in Betracht zieht, die den Kantonen bereits zugeteilten Impfdosen interkantonal umzuverteilen». Trotz sinkender Zahlen macht der CVP-Politiker keine Hoffnungen auf eine Lockerung der Massnahmen. Lukas Nussbaumer 27.01.2021, 19.34 Uhr

Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf. Bild: Urs Flüeler/Keystone (3. Juli 2020)

Im Schreiben, das der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf als Präsident der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz dem Bund geschickt hat, ist Unmut herauszulesen. So fordert der CVP-Politiker, dass die Impfstrategie nicht laufend geändert wird. Es sei stossend, wenn der Bundesrat in Betracht ziehe, die zugeteilten Impfdosen interkantonal umzuverteilen, nachdem sich die Zentralschweizer Kantone an die Anweisung des Bundesamts für Gesundheit gehalten hätten, Reserven für die zweite Impfung aufzubauen. Und weiter schreibt Graf: «Wir erwarten klare und verbindliche Aussagen, ob und allenfalls in welchem Umfang Impfdosen für die zweite Impfung oder für Lieferengpässe als Reserve gehalten werden müssen. Zudem fordern wir, dass an der Verteilung der Impfdosen gemäss Bevölkerungszahl festgehalten und somit die Planungssicherheit gestärkt wird.»

Im Gespräch mit unserer Zeitung äussert sich Graf auch zur Situation an den Luzerner Spitälern. Und er sagt, wann sich die Luzerner Regierung impfen lässt.

Besteht nun Gefahr, dass für die zweite Impfung zu wenig Dosen zur Verfügung stehen?

Wir erhoffen uns Anfang Februar 14'000 Dosen des Impfstoffes von Moderna. Knapp 10'000 davon sind für Zweitimpfungen vorgesehen, der Rest für Erstimpfungen. Erhalten wir weniger Dosen, können wir auch weniger Personen impfen.

Darum haben Sie auf der Webseite des Gesundheits- und Sozialdepartements bei den Impfplänen nun überall den Vorbehalt «voraussichtlich» eingefügt. Wie gross ist Ihr Unmut über den Bund?

Unmut ist das falsche Wort. Ich betreue das Coronadossier nun seit einem Jahr. Und noch nie konnten wir langfristig planen. Zum Teil müssen wir jeden Morgen neu justieren. Deshalb sind wir uns Planänderungen gewohnt.

Dennoch haben Sie in Ihrem Brief an den Bund deutliche Worte gewählt.

Die Auswirkungen auf die Kantone sind meines Erachtens schwierig. Wir haben eine Planung für alle geimpften Personen gemacht, um sie ein zweites Mal mit dem Impfstoff versorgen zu können.

Viele Leute sind inzwischen nicht nur verunsichert, sondern auch ungeduldig, weil sie sich nun später impfen lassen können. Verstehen Sie das?

Natürlich. Aber wir können nur das verimpfen, was wir erhalten. Auch ich bin ungeduldig. Aber ich kann versprechen, dass wir Vollgas geben, sobald wir den notwendigen Impfstoff bekommen. Wir wollen sieben Tage pro Woche impfen und weiten die Zeiten, in denen geimpft wird, nötigenfalls aus.

Wann impft sich denn nun die Luzerner Regierung? Vor etwas mehr als einer Woche hiess es, eine baldige Impfung sei «ein Thema, um die Handlungsfähigkeit der Exekutive in der Pandemiekrise sicherzustellen».

Wir werden uns dann impfen lassen, wenn wir ordnungsgemäss an der Reihe sind. Und zwar ohne Öffentlichkeit.

Der R-Wert und die Positivitätsrate sind im Kanton Luzern auf 0,87 beziehungsweise 18 Prozent gesunken. Ist die Zeit reif für Lockerungen?

Nein, definitiv nicht. Der Rückgang freut mich zwar. Doch der R-Wert sollte auf 0,7 fallen. Der Rückgang ist noch zu wenig ausgeprägt. Ich will deshalb auch keine Hoffnungen wecken, was Lockerungen angeht. Bis Ende Februar müssen wir durchhalten.

Und dann?

Ich bin kein Hellseher. Wir wissen ja nicht einmal, was in den nächsten Tagen ist.

Landesweit gibt es in den Spitälern wieder mehr freie Betten. Wie sieht es in den Luzerner Kliniken aus?

Die Situation in den Spitälern ist weiterhin angespannt. Das Personal steht immer noch unter sehr grossem Druck. Wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder erlebt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, alle zertifizierten Intensivpflegebetten zu betreiben. Einer der Gründe liegt darin, dass die Kliniken Personalausfälle verzeichnen müssen.