Luzerner Regierung lehnt Stimmrechtsalter 16 ab – Initiant bleibt optimistisch Der Regierungsrat will nichts wissen von einer Senkung des Stimmrechtsalters. Initiant Samuel Zbinden ist enttäuscht – aber nicht überrascht. Dominik Weingartner 09.06.2020

Bisher kennt in der Schweiz nur der Kanton Glarus das Stimmrecht für 16- und 17-Jährige. Versuche, dies in anderen Kantonen oder auf nationaler Ebene zu ändern, sind gescheitert. Vergangenen Herbst hat der grüne Surseer Kantonsrat Samuel Zbinden einen neuen Anlauf genommen. Der mit 21 Jahren jüngste Luzerner Parlamentarier fordert in einer Einzelinitiative die Einführung des aktiven Stimmrechts ab 16 Jahren. Das passive Stimmrecht soll bei 18 Jahren bleiben. Das bedeutet: In ein Amt gewählt werden könnte man bei diesem Modell weiterhin erst ab 18 Jahren. Das ist exakt jene Regelung, die heute im Kanton Glarus gilt.

Der Regierungsrat hat nun Stellung bezogen zu Zbindens Einzelinitiative – und lehnt sie ab. Zwar könne man das Anliegen nachvollziehen und es sei wichtig, «die politische Partizipation zu fördern», schreibt das Gremium. Die Regierung verweist jedoch auf die Mündigkeit, die Personen ebenfalls mit 18 Jahren erlangen. «Diese Einheitlichkeit von Mündigkeit und Erlangen der politischen Rechte erachten wir als sinnvoll und logisch», argumentiert der Regierungsrat.

Samuel Zbinden Bild: PD

Diese Argumentation überzeugt Initiant Zbinden nicht. Er sagt: «Die Regierung argumentiert nach dem ‹Ist-so-weil-ist-so-Prinzip›.» Er sei enttäuscht, aber nicht überrascht:

«Dass eine Regierung, zusammengesetzt aus fünf älteren bürgerlichen Männern, nicht offen ist für eine progressive Politik, erstaunt mich nicht.»

Der Initiant weist darauf hin, dass 16-Jährige dem Gesetz nach bereits urteilsfähig seien. Deshalb sei es auch richtig, ihnen das Stimmrecht zu geben. «Die Urteilsfähigkeit ist entscheidend für das Wählen oder Abstimmen», so Zbinden.

CVP ist das Zünglein an der Waage

Die ablehnende Haltung der Kantonsregierung bedeutet noch nicht das Ende für Zbindens Versuch, das Stimmrechtsalter 16 einzuführen. Seine Einzelinitiative wurde von über 40 Kantonsrätinnen und Kantonsräten unterzeichnet. Damit das Begehren an die zuständige Staatspolitische Kommission (SPK) gelangt, bedarf es eines Drittels der Stimmen des Kantonsrats – also 40 Stimmen. Gelangt das Geschäft an die SPK, muss diese darüber beraten.

Fraglich ist indes, ob das Anliegen eine Mehrheit im Kantonsrat finden wird. Hinter dem Stimmrechtsalter 16 dürften Grüne, SP und Grünliberale stehen. Auch Teile der CVP sind dafür, acht Mitglieder der CVP-Fraktion haben Zbindens Initiative ebenfalls unterzeichnet. Grüne, SP und GLP stellen zusammen 42 Sitze im Parlament. Die CVP-Fraktion umfasst 34 Mitglieder. Es würde also reichen, wenn ein Grossteil der CVP sich ebenfalls für das Stimmrechtsalter 16 aussprechen würde.

Volksabstimmung wäre zwingend

In die CVP setzt Samuel Zbinden denn auch seine Hoffnungen. «Die Junge CVP des Kantons hat bereits offiziell die Ja-Parole gefasst. Von daher bin ich positiv gestimmt.» Mit Stimmen aus den Reihen von SVP und FDP rechnet er hingegen kaum.

Käme die Vorlage im Kantonsrat durch, müsste schlussendlich die Luzerner Bevölkerung entscheiden. Da es sich um eine Verfassungsänderung handeln würde, wäre eine Volksabstimmung zwingend. «In der Bevölkerung hat in dieser Frage ein Wandel stattgefunden», ist Zbinden überzeugt. Die Klimademonstrationen hätten das politische Engagement der Jugend ins Bewusstsein vieler Erwachsener gerufen.