Luzerner Regierung lockert im nächsten Jahr die Schuldenbremse Die Rechnung des Kantons Luzern wird in den nächsten Jahren mit Defiziten von jeweils rund 50 Millionen Franken abschliessen. Weil die Regierung weder höhere Steuern einziehen noch sparen will, lockert sie die Schuldenbremse – befristet auf 2021. Lukas Nussbaumer 26.08.2020, 10.01 Uhr

Die Corona-Pandemie belastet die Luzerner Kantonskasse nicht nur heuer stark, sondern auch in den kommenden Jahren. So wird die Rechnung für das laufende Jahr wohl mit einem Minus von rund 25 Millionen Franken abschliessen – 40 Millionen schlechter, als geplant. 2021 soll das Defizit laut dem am Mittwoch von Finanzdirektor Reto Wyss (CVP) präsentierten Aufgaben- und Finanzplan bis 2024 gar knapp 50 Millionen betragen (siehe Tabelle). Diese Summe gilt auch die weiteren Jahre bis zum Ende des Planungshorizonts. Hauptgrund für die negativen Abschlüsse sind deutlich zurückgehende Steuererträge.