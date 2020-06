Luzerner Regierung stellt Strategie zur Bewältigung der Coronakrise vor: Kritik kommt von Links – und von der SVP 

Bei den Parteien ruft die Wirtschaftsstrategie des Regierungsrats unterschiedliche Reaktionen hervor. Die linken Oppositionsparteien kritisieren das Papier der Regierung scharf. Seit Ausbruch der Krise fordern sie, dass der Kanton mehr Geld für die Bewältigung der Krise ausgibt. Die SP etwa zeigt sich in einer Medienmitteilung «enttäuscht». Die Sozialdemokraten verweisen auf Kantone, die anders als Luzern mit «namhaften Beträgen ihre Volkswirtschaft stützen». Die Partei will an der Coronasession vom 29. Juni die Strategie der Regierung korrigieren und zu diesem Zweck weitere Vorstösse einreichen. Die Grünen sprechen von einem «mutlosen Wirtschaftspapier» der Regierung. Zwar loben sie deren Absicht, «keine Abbaumassnahmen oder Steuersenkungen» zu lancieren. Die Partei kritisiert jedoch, dass die Strategie «einmal mehr zahlreiche Bereiche aussen vor lässt». Die Grünen meinen damit auch die Kulturbranche, die «absichtlich ausgeklammert» werde. Die Grünliberalen vermissen ein «klares Konzept, wie ein zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort Luzern aussehen soll.» Die Regierung müsse jetzt «vorwärts machen und rasch handeln». So sollen nachhaltige Investitionen schnell umgesetzt werden. Kritik am Papier kommt auch von der SVP. «Vieles in dieser Strategie ist ein Schönwetterprogramm und dient eher zu Beruhigung, als dass wir daraus einen neue Wirtschaftsstrategie ablesen können», heisst es in einer Mitteilung. Und: «Es werden Papiere produziert und man spricht von guten Rahmenbedingungen hat aber keine konkreten Vorschläge zur Umsetzung.» Man begrüsse zwar die Bemühungen der Regierung, sehe aber «noch keinen wirklichen Mehrwert in diesem Strategiepapier».

Die CVP hingegen spricht von einer «guten Diskussionsgrundlage». Laut Fraktionschef Adrian Nussbaum müsse man genau abklären, wer Unterstützung braucht. «Wir wollen keine Giesskannenlösungen, sondern Massnahmen die Wirkung zeigen.» Viele Forderungen seien «vielleicht gut gemeint, aber in der Wirkung nicht effizient». Zudem setzt die CVP auf eine «Innovationsoffensive mit gleichzeitigem Bürokratieabbau». Auch die FDP ist zufrieden mit dem Papier, schliesslich entspräche es «grösstenteils dem FDP Forderungspapier vom Mai», wie Fraktionschef Andreas Moser sagt. Die Massnahmen zielten in die richtige Richtung. «Sie helfen, dass wieder Optimismus aufkommt.» Und: «Stichworte wie ‹Prozesse beschleunigen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern› sind zentrale liberale Forderungen», so Moser.