Luzerner Regierung verordnet ab Samstag generelle Maskenpflicht in allen Läden Die steigenden Coronafallzahlen lassen den Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf reagieren – und von einer differenzierten Maskenpflicht in den Läden abrücken. Lukas Nussbaumer 14.10.2020, 19.00 Uhr

Bereits jetzt schützen sich Verkäuferinnen und Kunden in Läden mit Masken – wie diese Frauen in einem Geschäft an der Hertensteinstrasse in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (7. Oktober 2020)

Bis vor kurzem war für den Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf klar: Wenn im Kanton Luzern eine Maskenpflicht in Läden eingeführt wird, dann eine differenzierte. Nur in Läden, deren Flächen grösser sind als 80 Quadratmeter und in denen sich mehr als 10 Personen aufhalten, sollen Kunden eine Masken tragen müssen. Das sagte Graf an einer Sitzung der CVP-Fraktion, und er bekräftigte diese Haltung in der Kantonsratssession vom 14. September: Berücksichtigt beim Entscheid würden die Grösse der Läden und bereits erfolgte Schutzmassnahmen.

Nun haben die massiv steigenden Fallzahlen bei Graf zu einem Sinneswandel geführt. Wie unsere Zeitung aus mehreren Quellen weiss, soll im Kanton Luzern ab Samstag eine generelle Maskenpflicht in den Verkaufsgeschäften gelten. Das haben der CVP-Politiker und mit ihm David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport, sowie Vinzenz Graf, Chef des kantonalen Führungsstabs, am Mittwochnachmittag den betroffenen Ladenbetreibern eröffnet.

«Situation hat sich leider dramatisch verändert»

Zu dieser Sitzung eingeladen waren Grossverteiler wie Migros und Coop, aber auch Aldi, Lidl, Vertreter der Mall of Switzerland und des Emmen Centers sowie der Detaillistenverband des Kantons Luzern und die City Vereinigung Luzern. In der Einladung heisst es, die Situation habe sich seit dem letzten Treffen vom 17. September «leider dramatisch verändert».

Sämtliche angefragten Teilnehmer der Sitzung, die in der Einladung als «Orientierungsveranstaltung betreffend der Maskenpflicht in Einkaufsläden, Einkaufszentren und -märkten» bezeichnet ist, wollen sich auf Anfrage nicht äussern. Sie verweisen auf eine Medienorientierung vom Freitag. In dieser den Medien am Mittwochmittag zugestellten Einladung ist von einer «erweiterten Maskentragpflicht» die Rede. Auftreten werden neben Guido Graf auch Regierungspräsident Reto Wyss und Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann. Dies lässt darauf schliessen, dass das Schutzregime auch in den Schulen angepasst wird.

Wie die definitive Umsetzung der generellen Maskenpflicht ausgestaltet wird, soll bereits am Donnerstagmittag klar sein. Grossverteiler und Verbände können ihre Filialleiter und Mitglieder deshalb am späteren Nachmittag orientieren, wie von verschiedener Seite bestätigt wird.

Kleine dürften enttäuscht und Grosse zufrieden sein

Diese Informationsschreiben dürften unterschiedlich gut ankommen. So werden die Vertreter der kleinen Geschäfte die generelle Pflicht zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, denn sie haben bis jetzt immer eine differenzierte Lösung gefordert. Dies ganz im Sinne der SVP-Fraktion des Kantonsrats, die mit einem entsprechenden Postulat im Parlament allerdings unterlegen war.

Die Lobbyisten der grossen Läden dagegen werden den Entscheid der Regierung begrüssen, weil sie stets eine Gleichbehandlung aller Geschäfte verlangt haben. Dieser Meinung sind insbesondere SP und Grüne, die sich in der Septembersession des Kantonsrats dezidiert für eine generelle Maskenpflicht eingesetzt haben.