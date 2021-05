Kantonsrat Luzerner Regierung will sich weiter für Lockerungen einsetzen – Parlamentsmehrheit unterstützt dieses Vorgehen Der Luzerner Kantonsrat überweist ein dringliches Postulat der SVP. Dieses fordert die Regierung auf, sich für Lockerungen der Coronamassnahmen einzusetzen. Die Debatte wurde hart geführt, das Resultat war allerdings deutlich. Dominik Weingartner 11.05.2021, 13.56 Uhr

Kann eine Pandemie durch einen Kantonsratsbeschluss beendet werden? Sind Coronamassnahmen überhaupt eine politische Frage? Und am wichtigsten: Lässt die aktuelle epidemiologische Lage überhaupt weitere Öffnungen zu? Diese Fragen wurden am Dienstag im Luzerner Parlament lange und breit und zum Teil sehr emotional geführt.

Hintergrund war ein Postulat von SVP-Kantonsrat Armin Hartmann (Schlierbach) zur «Beendigung des Lockdowns», wie es im Titel hiess. Konkret forderte Hartmann, dass sich die Luzerner Regierung beim Bund weiter für Öffnungen einsetzt. Dies tut sie allerdings schon bisher, wie die kürzlich veröffentlichte Antwort der Luzerner Regierung auf eine Bundesvernehmlassung zeigte.

Hartmann will aber, dass der Kanton Luzern ein «starkes Zeichen nach Bern» schickt. Die Schutzkonzepte seien besser als vor einem Jahr, sagte er. «Wir können die Gastronomie, die Eventbranche, die Kultur und den Sport wieder auftun», so Hartmann. «Geben wir ihnen diese Perspektive.»

Der Innenbereich bleibt vorerst geschlossen: Restaurant Da Ernesto an der Reuss in Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (17. März 2020)

Sind Lockerungen ein politischer Entscheid?

Doch schon die Formalitäten sorgten für Diskussionen. Ratsmitglieder von links zeigten sich irritiert darüber, dass die Regierung die Erheblicherklärung des Postulats beantragte. Grünen-Kantonsrätin Noëlle Bucher (Luzern) meinte, die Regierung hätte eigentlich Ablehnung wegen Erfüllung beantragen müssen. SP-Fraktionschef Marcel Budmiger (Luzern) sagte: «Wir sind keine Epidemiologen, offenbar im Gegensatz zur SVP-Fraktion.» Die Entscheidung über Öffnungen dürfe nicht politisch basiert sein. «Eine Pandemie kann man nicht mit einem Parlamentsentscheid beenden», sagte er.

Dem widersprach Urban Frye (Luzern) von den Grünen vehement. «Das sind hochpolitische Entscheidungen. Wir brauchen unbedingt einen politischen Diskurs darüber und können uns nicht von der Verantwortung verabschieden», sagte er. SP-Präsident David Roth (Luzern) wiederum stellt den Inhalt des Postulats grundsätzlich in Frage: «Das Postulat fordert, den Lockdown zu beenden. Das können wir gar nicht, es gab nie einen Lockdown.» Roth warf der SVP vor, mit dem Vorstoss «puren Populismus» zu betreiben.

Deutliches Ja zum Vorstoss

Auf der Seite der Bürgerlichen waren die Meinungen allerdings klar. FDP-Sprecher Jim Wolanin (Neuenkirch) sicherte dem Postulat die Unterstützung seiner Fraktion zu. Josef Wyss (Eschenbach) von der CVP wünschte sich, dass die Zentralschweizer Regierungskonferenz mit geschlossener Stimme beim Bund für Öffnungen lobbyiere, so wie dies die Ostschweizer Kantone bereits getan hätten. «Für einmal kann man sagen: Lassen wir uns vom Osten inspirieren», sagte er.

Gesundheitsdirektor Guido Graf (CVP) zeigte sich in seinem Votum überrascht von der Diskussion, vor allem von linker Seite. «Sie haben heute Morgen einen Vorstoss zur Durchführung von Klassenlagern unterstützt», sagte er. Dies, obwohl momentan die meisten Coronafälle in der Altersgruppe 10 bis 19 Jahre gezählt würden, so Graf. «Sie haben heute Morgen einen mutigen Entscheid getroffen.» Aber das Abstimmungsverhalten von einzelnen Kantonsräten, die Klassenlager ermöglichen wollten, aber gegen weitere Öffnungen seien, «passt nicht zusammen», sagte Graf.

Die Abstimmung war schliesslich deutlich. Der Kantonsrat überwies das Postulat mit 83 Ja- zu 30 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen.