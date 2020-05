Luzerner Regierungsrat stellt sich gegen einen Steuerabzug für Pflegende

Pflegefachleute fordern höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen

Die Pflegefachleute wollen sich nicht mit Lobeshymnen für ihre Tätigkeiten in Zeiten der Corona-Pandemie begnügen. Sie fordern in einem offenen Brief ans Parlament höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und eine Stärkung der Ausbildung.