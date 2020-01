Luzerner Regierungsrat verrät: ÖV-Live-App soll weiterentwickelt werden Der Verkehrsverbund Luzern als digitale Mobilitätsplattform? So weit will die Luzerner Regierung nicht gehen. Trotzdem soll ein entsprechender Vorstoss teilweise erheblich erklärt werden. 14.01.2020, 17.40 Uhr

Die App ÖV-Live hilft bei der Reiseplanung. Bild: PD

(avd) Von Fahrdiensten wie Uber bis Velomieten wie bei Nextbike – in der Schweiz werden Fahrten immer öfter digital organisiert. Hier sollte besonders der öffentliche Verkehr nicht ins Hintertreffen geraten, findet der Luzerner Grüne-Kantonsrat Hannes Koch. Er fordert darum den Regierungsrat in einem Postulat auf, den Verkehrsverbund Luzern in Richtung einer digitalen Mobilitätsplattform weiterzuentwickeln.