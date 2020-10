Luzerner Regierungsrat zu den neuen Massnahmen des Bundesrats: «Es braucht diese Verschärfungen zwingend jetzt» Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf begrüsst die verschärften Massnahmen des Bundesrats. Derweil ist neben dem Kanton Luzern auch das Bundesamt für Gesundheit in der roten Phase – aus unterschiedlichen Gründen. Alexander von Däniken 28.10.2020, 17.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In einer ersten Stellungnahme zu den am Mittwoch kommunizierten Massnahmen des Bundesrats erklärt der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf: «Ich begrüsse die weitergehenden Massnahmen, die der Bundesrat heute beschlossen hat. Mit Blick auf die epidemiologische Lage in der ganzen Schweiz braucht es diese Verschärfungen zwingend jetzt.»

Wird sich noch eingehender mit den neuen Massnahmen des Bundesrates befassen: Der Luzerner Regierungsrat, hier mit Guido Graf, Paul Winiker und Reto Wyss (von links).

Nadia Schärli (Luzern, 8. April 2020)

Die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen weichen zum Teil von jenen ab, die der Luzerner Regierungsrat am vergangenen Freitag kommuniziert hat. So gilt neu auch eine Maskenpflicht draussen, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können. Und nicht nur in privaten Fahrzeugen, wie es die Luzerner Regierung beschlossen hat. Zudem müssen Clubs und Tanzlokale ganz schliessen. Und Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sind verboten, was nicht nur für den FC Luzern und das KKL Konsequenzen haben dürfte. Gleich bleibt wiederum die Sperrstunde für Restaurants und Bars zwischen 23 und 6 Uhr. Was die Massnahmen konkret für den Kanton Luzern bedeuten, darüber wird der Regierungsrat noch beraten.

Unterschiedliche Rotphasen bei Bund und Kanton

Das Bundesamt für Gesundheit hat anlässlich der Bundesrats-Medienkonferenz vom Mittwoch bei der Plakatkampagne auf die Stufe Rot gewechselt. So werden die neuen, verschärften Massnahmen kommuniziert. Auch der Kanton Luzern arbeitet mit Farben – wenn auch in einem anderen Zusammenhang. Seit dem 8. Oktober gilt im Kanton die Phase Rot. Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf erklärt: «Die jeweilige Zuteilung zu einer der Phasen im Alarmkonzept bemisst sich unter anderem nach der Zunahme der Fallzahlen gegenüber den letzten sieben Tagen. Es werden jedoch auch weitere Aspekte berücksichtigt – wie beispielsweise die Anzahl der Hospitalisationen, der Kapazitäten in den Intensivstationen, die effektive Reproduktionszahl und der Anteil positiver Tests.»

Der CVP-Regierungsrat betont, dass es beim Alarmkonzept keinen zahlenmässigen Automatismus gibt: «Vielmehr entscheidet der Luzerner Regierungsrat immer gestützt auf das Gesamtbild und auf Antrag des Kantonalen Führungsstabs.» Hat der Regierungsrat am Freitag zu spät reagiert? Graf sagt dazu, dass der Regierungsrat die Massnahmen «immer so schnell als möglich» ergreife und dabei auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte berücksichtige. Der Gesundheitsdirektor erinnert daran, dass die Regierung am 16. Oktober eine erweiterte Maskenpflicht beschlossen hat. Zudem seien am 21. Oktober die Rahmenschutzkonzepte der einzelnen Schulstufen angepasst sowie das Contact-Tracing um die SMS-Benachrichtigung an Covid-Positive erweitert worden.

Kanton Schwyz arbeitet weiterhin mit Lungenliga zusammen

Das Contact-Tracing führen die Kantone Luzern und Zug bekanntlich demnächst selbst durch; die Angestellten der bisher beauftragten Lungenliga Zentralschweiz werden übernommen. Nun ist klar, dass der dritte Kanton, Schwyz, weiterhin mit der Lungenliga zusammenarbeitet.

Roland Wespi, Vorsteher des Schwyzer Amts für Gesundheit und Soziales: «Aufgrund der hohen Fallzahlen hat der Kanton Schwyz zusätzlich ein eigenes Contact-Tracing-Team aufbaut, welches zusammen mit der Lungenliga Zentralschweiz für den Kanton das Contact-Tracing sicherstellt.»