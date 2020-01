Luzerner Reiseunternehmen mit Tourismus-Award ausgezeichnet Ein Luzerner Reiseunternehmen erhält eine Auszeichnung zur «Private Tour Company of the Year for Switzerland 2020». Der gekürte Reiseanbieter hat eine schwere Zeit hinter sich. Raissa Bulinsky 13.01.2020, 18.09 Uhr

Der Reiseanbieter «Typically Swiss Tours and More» wurde neulich ausgezeichnet: «Private Tour Company of the Year for Switzerland 2020», so nennt sich die Auszeichnung, die dem Reiseanbieter verliehen wurde.