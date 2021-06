Luzerner Rheumatikerin wird von der Corona-Impfung abgeraten

Porträt Eine junge Rheumatikerin aus Luzern erzählt: «Wenn alles öffnet, wird es für mich wieder gefährlicher» Dank Impfungen naht für viele das Ende der Pandemiemassnahmen. Nicht so für die Luzernerin Anna Troelsen (26). Wegen ihrer komplexen Krankheitsgeschichte wird ihr von der Impfung abgeraten. Gina Bachmann 12.06.2021, 05.00 Uhr

In der Schweiz werden die ersten Covid-Zertifikate ausgestellt. Sie sind der offizielle Bestätigungsschein für Menschen, die vollständig geimpft wurden, genesen sind oder ein negatives PCR-Testergebnis haben. Gemäss der Strategie des Bundesrats steht ihnen ein Sommer bevor mit Fussballspielen, Festivals und Reisen ohne Quarantänepflicht. Für viele Menschen, gerade auch für die Jungen, ist das Ende der harten Pandemiemassnahmen damit in Sichtweite.

Nicht so für Anna Troelsen. Die 26-Jährige aus Reussbühl hat eine seltene Form von Rheuma, die bereits bei jungen Menschen auftreten kann. Wegen starker Nebenwirkungen, die Troelsen in der Vergangenheit schon auf diverse Rheuma-Medikamente hatte, wird ihr aktuell von einer Impfung abgeraten. «Niemand will die Verantwortung übernehmen», sagt sie. «Auch ich nicht.»

Anna Troelsen leidet seit ihrer Kindheit an starken Glieder- und Gelenkschmerzen. Bilder: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Mai 2021)

Um die Vorsicht von Troelsen und ihren Ärzten zu verstehen, muss man die Krankheitsgeschichte kennen, die sie seit ihrer Kindheit begleitet. Seit dem fünften Lebensjahr leidet Troelsen an wiederkehrenden Glieder- und Gelenkschmerzen. «Man tat es lange als Wachstumsschmerzen ab», sagt sie. Erst als sie sich auf einem Trampolin das Bein verdreht, macht eine Ärztin eine umfassende Untersuchung und diagnostiziert Skoliose, eine seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule. Dies hat mehrere Abklärungen zur Folge, die zeigen, dass die Gelenkschmerzen von rheumatischen Entzündungen rühren. Dazu kommt bei Troelsen ein starkes Untergewicht, das aber nicht direkt mit dem Rheuma zusammenhängt, sondern vermutlich vererbt ist. Trotz allem besucht sie als Jugendliche die Kantonsschule Reussbühl. Erst als die Absenzen wegen Physio- und Spitalterminen zu viel werden, muss sie abbrechen.

Therapien haben Komplikationen zur Folge

Es folgen eine Rückenoperation sowie verschiedene Therapien gegen das Rheuma. Doch Troelsen reagiert meist mit heftigen Nebenwirkungen auf die Medikamente. Oft bekommt sie Magen-Darm-Probleme, die sie wegen ihres Gewichts in einen kritischen Zustand versetzen. Gegen die Schmerzen nimmt sie Cortison, weswegen sie heute zusätzlich Osteoporose hat. Die schlimmsten Nebenwirkungen hat sie nach einer Antikörperinfusion gegen das Rheuma, als sie 20 ist. «Ich war über Monate todmüde, konnte aber nicht schlafen», sagt Troelsen.

«Ich fuhr mit einem Kollegen in die Ferien, aber habe fast keine Erinnerungen daran, weil ich so neben mir war.»

Mit 23 wird ihr nochmals eine Antikörperinfusion verschrieben. «Da hatte ich eine allergische Reaktion, wurde rot, hatte Pusteln am ganzen Körper und Atemnot.» Die Beschwerden dauern drei Monate an.

Sie galt oft als Simulantin

Wenn Anna Troelsen von ihrer Krankheit erzählt, sind ihr die Leiden kaum anzumerken. Sie sitzt gut gelaunt in einem Café in der Luzerner Altstadt, erzählt von der KV-Lehre, die sie abgeschlossen hat, «ein Mittel zum Zweck, damit ich nun Recht studieren kann». Doch die Ungläubigkeit der Leute ist genau das Problem, das Troelsen bei ihrer Krankheit begleitet. Sie kann viele Anekdoten erzählen von Ärzten, Mitschülern und Lehrpersonen, die sie nicht ernst genommen haben. «Rheuma-Patienten sieht man die Schmerzen oft nicht an», sagt sie.

«Man ist fast froh, wenn die Gelenke geschwollen sind, dann kann man es beweisen.»

Aus dem gleichen Grund macht ihr nun zu schaffen, dass ihr die Ärzte von einer Impfung abgeraten haben. «Bei Menschen, die mich nicht kennen, gelte ich als Aluhut, es sei denn, ich oute mich und erzähle meine Geschichte.» Angst, ausgeschlossen zu werden von diesem verheissungsvollen Sommer, hat Troelsen aber nicht. «Ich versuche, mich nicht darüber aufzuregen. Ich musste schon früh lernen, dass ich nicht alles machen kann.»

Ein seltener, aber kein Einzelfall

Wie viele Personen es gibt, die sich impfen lassen wollen, aber nicht können, ist schwierig herauszufinden. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schliesst nur Personen mit einer Allergie auf spezifische Inhaltsstoffe von der Impfempfehlung aus; schätzungsweise weniger als 10'000 Personen. Eine tiefere Schätzung macht Peter Schmid, Leiter der Allergiestation am Unispital Zürich: Bei nur 70 bis 90 Personen der Gesamtbevölkerung soll eine solche Allergie vorhanden sein.

Doch Troelsens Fall ist so oder so speziell, denn bei ihr liegt aktuell keine bestätigte Allergie vor. Chronisch kranken Menschen wie ihr rät das BAG zu einer Abklärung mit der behandelnden Fachperson. Wie oft es dabei zu einer sogenannten «Kontraindikation», sprich einer Nichtempfehlung zum Impfen kommt, wird nicht erfasst. Auch mehrere angefragte Spitäler, darunter das Luzerner Kantonsspital, können keine genaue Angabe machen.

Bei Menschen, die wie Troelsen ein geschwächtes Immunsystem haben oder dieses aufgrund einer Therapie unterdrücken müssen, kommt hinzu, dass der Impfstoff im Körper unter Umständen nur einen schwachen Immunschutz aufbauen kann. «Genau diese Menschen gehören aber zu den besonders gefährdeten Gruppen und sollen sich unbedingt impfen lassen», sagt Huldrych Günthard, Infektiologe am Zürcher Unispital. Schwierig sei der Entscheid hingegen für Menschen, die bereits einmal starke Nebenwirkungen oder allergische Reaktionen auf Impfungen oder Medikamente gehabt haben. «Das kann traumatisch sein», so Günthard. Er hat Verständnis, dass in solchen Fällen zumindest vorerst auf eine Impfung verzichtet wird. Umso wichtiger aber sei es, dass sich dann das Umfeld der betroffenen Person impfe.

PCR-Tests sollen bezahlt werden

Auch wenn Anna Troelsen zurzeit eine ruhige Rheuma-Phase hat, muss sie vorsichtig bleiben. «Jetzt, wo alles geöffnet wurde, wird es für mich wieder gefährlicher.» Doch die Jus-Studentin, die sich später auf Sozialversicherungsrecht spezialisieren will, hat bereits eine Lösung im Blick. Um trotzdem an Konzerte gehen zu können, kann man gemäss der Strategie des Bundesrats bekanntlich auch einen negativen Test vorweisen. «Wenn man die Kosten für den PCR-Test einberechnet, werden das aber teure Konzerte», sagt Troelsen. Sie fordert deshalb, dass Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen können, die PCR-Tests bezahlt bekommen. In einer Arbeitsgruppe beim BAG, wo sie aufgrund ihres Engagements bei der Rheuma-Liga involviert ist, hat sie dieses Anliegen bereits deponiert. «Spätestens bis zur Fasnacht muss eine Lösung her», sagt sie und lacht. Denn Anna Troelsen ist seit ihrer Kindheit eine leidenschaftliche Fasnächtlerin – auch wenn sich ihr Körper danach stets mehrere Wochen erholen muss.