Luzerner Schulen fordern Maskenpflicht für Lehrer – der Kanton will diese Woche entscheiden Nebst einer Ebiker Schulklasse befindet sich auch eine Klasse aus Sursee in Quarantäne. Aufgrund der aktuellen Entwicklung pochen mehrere Rektoren auf strengere Massnahmen. Roseline Troxler 20.10.2020, 19.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sekundarlehrerin Carmen Peter unterrichtet an der Schule Ebikon derzeit mit Schutzmaske.

Bild: Nadia Schärli (20. Oktober 2020)

Die Zahl der Coronafälle an der Volksschule Ebikon steigt. Bereits seit Freitag sind 16 Schüler in Quarantäne, nachdem eine Lehrperson des Schulhauses Innerschachen positiv getestet wurde (wir berichteten). Ralph Späni, Rektor der Volksschule Ebikon, sagt: «In den letzten Tagen sind sechs Lehrpersonen positiv getestet worden.» Betroffen seien die Schulhäuser Innerschachen, Wydenhof, Feldmatt und Zentral. «Deswegen haben wir am Montagabend drei 6. Klassen vorsorglich in den Fernunterricht geschickt.» Nun warte man auf eine Rückmeldung des Kantons Luzern zum weiteren Vorgehen. Bisher handle es sich nicht um eine angeordnete Quarantäne. Vom Fernunterricht betroffen sind 48 Schüler. Ausserdem sind derzeit 13 Lehrer in vorsorglicher oder verordneter Quarantäne.

Surseer Sekundarschule ist in Quarantäne

Auch in Sursee befindet sich derzeit eine Klasse in Quarantäne, nachdem der Test bei zwei Sekundarschülern positiv ausfiel. «Die Klasse erhält bis am 2. November Fernunterricht», sagt Rektor Philipp Calivers. Zudem sei eine Lehrperson auf der Primarstufe in Isolation. Aktuell würden weitere Lehrpersonen und Schüler fehlen, weil sie auf ihre Testresultate warten. «Solche Fälle gibt es nun permanent. Die Unsicherheit ist gross.» Das sieht auch Ralph Späni so: «Gemeinsam mit den Schulleitungen koordiniere ich im Moment das Contact-Tracing. Ich hoffe, dass der Kanton nun weitere Massnahmen beschliesst.»

Gleich tönt es bei Pirmin Hodel. Als Rektor der Volksschule Willisau und als Präsident des Luzerner Schulleiterverbands kennt er die Verunsicherung und wählt deutliche Worte:

«Es ist nun höchste Zeit für eine Maskenpflicht für alle Lehrpersonen im Kanton Luzern.»

Er sieht die Dienststelle Volksschulbildung in der Pflicht, «umgehend zu handeln». Während Massnahmen wie Händewaschen und Lüften sehr gut umsetzbar seien, könne der Abstand im Unterricht trotz Bemühungen nicht eingehalten werden. «Ich sehe die Maskenpflicht als einzige Alternative zum Fernunterricht, den wir unbedingt verhindern wollen.» Als erster Schritt soll sie für alle Lehrer vom Kindergarten bis zur 9. Klasse gelten, bei weiter steigenden Fallzahlen für alle Schüler ab 12 Jahren.

Bereits gehandelt hat Ebikon. «Seit Montag haben wir für alle Lehrpersonen und Betreuerinnen der Tagesstrukturen eine Maskenpflicht eingeführt», sagt Ralph Späni. Mitgezogen hätten Root und Buchrain. Die Maskenpflicht sei grossmehrheitlich gut angekommen, gerade bei älteren Lehrpersonen. Auch eine Maskenpflicht für Schüler zu verhängen, werde an den Rontaler Schulen gegenwärtig in Erwägung gezogen. Auch Philipp Calivers erachtet eine Maskenpflicht für das Lehrpersonal mit den aktuellen Zahlen als sinnvoll. «Ausnahmen sollen aber etwa beim Frontalunterricht mit genügend Abstand möglich sein.»

Fast 30 Schulen mit Ausfällen von Lehrern

Charles Vincent, Leiter der Dienststelle Volksschulbildung, sagt zur derzeitigen Lage: «Die Situation ist angespannt. Die Schulen haben die notwendigen Schutzmassnahmen umgesetzt und halten diese auch ein.» Seit Montag gebe es an einigen Schulen Probleme mit der Unterrichtserteilung, da einige Lehrer ausgefallen seien. «In einzelnen Schulen sind Engpässe gemeldet worden, wenn gleich mehrere Personen in Quarantäne oder Isolation mussten.» Die Ausfälle verteilten sich aber auf fast 30 Schulen. Dennoch betont Vincent:

«Es sind nun weitere Massnahmen notwendig. Es ist wahrscheinlich, dass wir im Verlauf der Woche eine Maskenpflicht für alle Lehrpersonen beschliessen.»

Bereits beschlossen sei diese für Erwachsene auf dem Schulareal und in Schulgebäuden – abgesehen vom Klassenzimmer. Auch eine Maskenpflicht für ältere Schüler müsse geprüft werden. «Das wäre eine weitere Massnahme entlang der Eskalationslinie bis zu einer erneuten Schulschliessung.»

Mitte letzter Woche befanden sich 68 Lehrer, Fachlehrer oder Klassenassistenzen in Isolation oder Quarantäne – knapp ein Prozent aller Lehrer. «Wir erheben die Zahlen diese Woche erneut und rechnen eher mit einer Zunahme», so Vincent. Zum selben Zeitpunkt waren 148 Schüler in Quarantäne oder Isolation – 0,35 Prozent aller Lernenden. Pirmin Hodel sagt dazu: «Dies klingt nach wenig. Aber es gibt schnell einen Dominoeffekt, und die Zahlen schnellen in die Höhe.»

Lehrer müssen sich auf diverse Szenarien einstellen

Positive Fälle bei Schülern und Lehrpersonen gibt es auch in Hochdorf. Rektor Daniel Lang sagt: «Im Moment sind zwei Lehrpersonen infiziert, sechs befinden sich in Quarantäne.» Auch einige Schüler müssten derzeit zu Hause bleiben. «Unsere grösste Sorge gilt dem Aufrechterhalten des Betriebes.» Wichtig sei, dass sich Lehrer bei der Unterrichtsplanung auf verschiedene Szenarien einstellen würden – von Präsenzunterricht via Stellvertretung bis zu Fernunterricht. Eine Maskenpflicht isoliert einzuführen, ist laut dem Hochdorfer Rektor derzeit kein Thema. Bei Abständen unter 1,5 Meter gelte diese jedoch strikt. «Ich rechne sowieso damit, dass der Kanton die Massnahmen verschärft», so Daniel Lang.

Die Ebiker Lehrpersonen in Quarantäne sind laut Rektor Ralph Späni weiterhin arbeitsfähig. «In einem Fall wird der Unterricht ins Schulzimmer übertragen.» In anderen Fällen gibt es Fernunterricht oder Kollegen würden einspringen. «Die Solidarität unter den Lehrpersonen ist gross.» Es sei aktuell, aber schwierig, so kurzfristig Stellvertretungen zu finden. Das bestätigt Pirmin Hodel und verweist darauf, dass die Pädagogische Hochschule Luzern Studenten auf Antrag freistellen lässt, um eine Stellvertretung zu übernehmen:

«Im Winter werden wir dieses Angebot definitiv brauchen.»