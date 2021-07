Neues Schuljahr: Im Kanton Luzern fehlen Logopädinnen

Luzerner Schulen Weil Fachleute fehlen, soll die «Logopädin Light» kommen – doch die Idee hat's von Anfang an schwer Irgendetwas läuft schief bei den Logopädinnen an Luzerner Schulen. Obwohl der Mangel ausgewiesen ist, können nicht einmal zusätzlich geschaffene Ausbildungsplätze besetzt werden. Jetzt bringt der Kanton eine umstrittene Idee ins Spiel. Christian Glaus 02.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Insgesamt 177 Kinder im Kanton Luzern brauchen im laufenden Schuljahr eine Sonderschulmassnahme im Bereich Sprachentwicklung. Ein grosser Teil dieser Kinder mit einer schweren Sprachstörung (101 Lernende) besucht deshalb eine Sonderschule. 76 werden integrativ in der Regelklasse gefördert. Hinzu kommen gut 1800 Kinder (Stand Schuljahr 2019/20), die aufgrund einer Sprachstörung eine Therapie am Logopädischen Dienst besuchen. Alle Kinder werden von speziell geschulten Logopädinnen betreut. Weil aber Fachkräfte fehlen, werden bei jenen mit nicht so schweren Sprachstörungen Abstriche gemacht.

Rund 2000 Kinder benötigen im Kanton Luzern wegen einer Sprachstörung eine Therapie. Symbolbild: PD

Der Mangel an Logopädinnen und Logopäden ist ein schweizweites Problem, seit Jahren bekannt. Und doch spitzt er sich weiter zu. Auch auf das neue Schuljahr hin können kaum alle Stellen besetzt werden. Rund 100 Personen teilen sich im Kanton Luzern 6000 Stellenprozent (60 Vollzeitstellen). Derzeit sind nach Angaben der Dienststelle Volksschulbildung zwölf Stellen mit insgesamt 875 Stellenprozent vakant. Knapp jede siebte Stelle kann derzeit also nicht besetzt werden. Weil die Logopädinnen in vielen Gemeinden mit Klein- oder Kleinstpensen angestellt sind, gibt es verteilt über die Gemeinden noch viele offene Stellen.

Mangel führt zu einem Rattenschwanz

Heidi Zutter, Co-Präsidentin des Berufsverbands Logopädie Luzern. PD

Wenn die Stellen nicht besetzt sind, können weniger Therapien angeboten werden. Das führt zu einem Rattenschwanz, erklärt Heidi Zutter, Co-Präsidentin des Berufsverbands Logopädie Luzern. «Die Wartelisten werden länger, die Abklärungen stauen sich, Kinder mit kleineren Problemen erhalten nur eine Beratung statt eine Therapie.» Eine Alternative zu den Wartelisten ist das Verkürzen der Therapien. All das ist natürlich nicht im Interesse des Kindes. Aussprachestörungen könnten zwar auch später oder mittels einer Beratung behandelt werden, sagt Zutter. Bei schwerwiegenderen Problemen sei das aber anders:

«Hat sich eine Sprachstörung erst einmal manifestiert, ist sie sehr viel schwieriger zu therapieren. Es geht darum, möglichst früh einen Entwicklungsprozess in Gang zu bringen.»

Warum es an Fachleuten fehlt, kann sich Heidi Zutter nicht erklären. «Das fragen wir uns schon seit einiger Zeit in der gesamten Deutschweiz.» Sie selber empfindet ihren Beruf als sehr abwechslungsreich und attraktiv. Ausserdem gibt es vielfältige Möglichkeiten: Neben dem schulischen arbeiten Logopädinnen auch im klinischen und medizinischen Bereich. Möglicherweise sei der Beruf zu wenig bekannt, mutmasst Zutter.

Ausbildung zur Logopädin dauert drei Jahre

Um mehr Logopädinnen ausbilden zu können, wollte der Kanton Luzern sein Kontingent an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich von zwei auf vier Ausbildungsplätze erhöhen. Die zusätzlichen Plätze konnten aber nicht besetzt werden. Es brauche Anstrengungen, um den Beruf attraktiv zu machen, sagt Aldo Magno, Leiter der Dienststelle Volksschulbildung. Gleichzeitig macht er einen umstrittenen Vorschlag: «Es muss darüber nachgedacht werden, ob gewisse Sprachstörungen mit einer niederschwelligeren Ausbildung behandelt werden können.» Heute dauert die Ausbildung zur Logopädin drei Jahre. Magno schwebt also eine abgespeckte Ausbildung für die einfacheren Fälle vor. Eine Logopädin Light.

Hat diese Idee Chancen? SP-Kantonsrat Urban Sager hat sich mit mehreren Vorstössen für die Logopädinnen eingesetzt. Nicht nur er lehnt «eine Senkung der Qualität der Ausbildung» ab. Auch Heidi Zutter findet eine verkürzte Ausbildung «ein sehr heikles Thema». Magnos Vorschlag bezeichnet sie gar als «sehr bedenklich».

«Man sollte in die Ausbildung investieren und nicht die Anforderungen reduzieren.»

Die Fachperson könne nicht einfach durch eine Assistentin ersetzt werden. Zudem fragt sich Zutter, ob eine Logopädin Light überhaupt eine Entlastung bringt. Der Koordinationsaufwand würde zwangsläufig zunehmen.

Skeptisch ist auch Alex Messerli, Präsident des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands. Er wolle sich einer Diskussion zwar nicht verschliessen. Es müsse aber genauer analysiert werden, weshalb der Beruf zu wenig attraktiv ist. Nur weil die Fachleute fehlten, könne man die Qualifikation nicht einfach tiefer ansetzen.

«Halbe Logopäden würden das Problem eher verschärfen.»

Ausbildung in Luzern stösst auf Zustimmung

Bessere Chancen dürfte ein anderer Ansatz haben: die Ausbildung von Logopädinnen in Luzern. Das hatte Kantonsrat Sager in einem Postulat gefordert, das vom Parlament überwiesen wurde. Nun tut sich etwas, wie Dienststellenleiter Aldo Magno erklärt. Die Pädagogische Hochschule prüft in Zusammenarbeit mit der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, ob die Ausbildung auch in Luzern angeboten werden kann. Urban Sager ist überzeugt:

«Eine Ausbildung vor Ort macht den Beruf bekannter und kann dazu beitragen, den Fachkräftemangel zu lindern.»

Auch der Berufsverband Logopädie Luzern würde eine Ausbildung vor Ort begrüssen. Dass sich ein solches Angebot lohnt, zeige das Beispiel in der Ostschweiz: Seit in Rorschach eine Ausbildung zur Logopädin angeboten wird, habe sich dort der Fachkräftemangel entschärft.

Das Schaffen einer neuen Ausbildung ist eine Investition, die sich erst in einigen Jahren auszahlt. Kurzfristig brauche es andere Massnahmen, betont Urban Sager. Er fordert mehr Lohn für Logopädinnen. Dazu ist jedoch die Regierung nicht bereit, wie sie bereits in ihrem Bericht auf Sagers Postulat festhielt. Sie argumentiert, dass das Lohngefüge durcheinander geraten würde. Für Sager unverständlich: Im Vergleich mit den Nachbarkantonen würden die Logopädinnen in Luzern zu wenig verdienen, was den Mangel verschärfe.

«Es gibt immer wieder Fachkräfte, die deshalb beispielsweise in die Kantone Zug oder Schwyz abwandern.»