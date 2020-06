Luzerner Staatsanwältin beantragt 4,5 Jahre für mehrfache sexuelle Handlungen mit Kind Ein 49-jähriger Schweizer hat sich am Sohn seiner ehemaligen Lebenspartnerin während zwei Jahren sexuell vergangen. Er bestreitet die Taten zu einem grossen Teil. Roger Rüegger 17.06.2020, 16.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon mit der ersten Frage lancierte der Gerichtspräsident die Berufungsverhandlung von gestern. Er wollte wissen, wie der Beschuldigte sich zum Vorwurf stelle, den damals zehnjährigen Buben seiner damaligen Freundin zum Oralsex aufgefordert zu haben.

Die Antwort des 49-jährigen Schweizers: «Das habe ich nicht gemacht.» Allerdings sei es sehr wohl zu solchen Kontakten gekommen. Er sei aber kein Pädophiler. Der Mann wird beschuldigt, sich an dem Kind zwischen August 2014 bis August 2016 in über 200 Fällen vergangen zu haben. Er hat laut Anklage orale Handlungen an ihm vorgenommen und solche von ihm verlangt.

Einmal filmte der Beschuldigte, wie der Bub ihn befriedigte. «Ich dokumentierte dies, weil ich es seiner Mutter zeigen wollte. Sie glaubte nicht, dass ihr Sohn solche Dinge macht. Doch er tat es drei- oder viermal. Ich sagte, er solle das lassen, es sei mir ein Gräuel.» Er bestritt aber, selber aktiv gewesen zu sein.

Das Kind erzählt eine andere Geschichte als der Beschuldigte

Die Staatsanwältin betonte, dass der Bub andere Geschichten erzählt habe. Der Beschuldigte, den er «Papi» nannte, habe «es» oft an ihm gemacht. Wenn die Mutter aus dem Haus gewesen sei, habe er ihn aufgefordert, ins Bett zu kommen.

Der Beschuldigte befindet sich seit September 2017 im vorzeitigen Massnahmenvollzug. Er sagte, der Bube habe Aussagen getätigt, die ihm seine Mutter vorgesagt habe. «Er kann ein guter Leugner sein. Und sie ist bekannt, anderen ein Bein zu stellen.»

Der plötzliche Sinneswandel

Der Verteidiger reichte einen Beweisantrag ein. Er ersuchte das Gericht, ein Ergänzungsgutachten erstellen zu lassen. «Bei meinem Mandanten hat ein Sinneswandel stattgefunden. Die Situation präsentiert sich heute anders. Er will für seine Handlungen geradestehen und gibt diese zu. Das konnte er vor Kriminalgericht noch nicht.» Er ersuchte das Gericht, eine ambulante Massnahme zu prüfen. Die Staatsanwältin dagegen beantragte eine Erhöhung der Freiheitsstrafe von 4 auf 4,5 Jahre. «Der Beschuldigte leugnet den Sachverhalt zu grossen Teilen. Er zeigt keine Einsicht.» Die stationäre Massnahme sei die richtige; denn sie habe kleine Fortschritte bewirkt. Ein Wechsel in die ambulante sei dagegen nicht erfolgversprechend.