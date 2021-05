Interview «Man darf dem neuen Bauwerk ansehen, in welcher Zeitepoche es entstanden ist»: Der abtretende Luzerner Stadtarchitekt über Bodum-Villen, Theater und überlastete Behörden Jürg Rehsteiner (59) wirkte zehn Jahre lang als Stadtarchitekt bei der Weiterentwicklung der Stadt Luzern mit. Jetzt tritt er zurück – auch weil ihm der Rückhalt des Stadtrats fehlte. Hugo Bischof 08.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Luzerner Stadtarchitekt Jürg Rehsteiner unter der Langensandbrücke auf der leerstehenden Bauparzelle neben den Bahngleisen am Bundesplatz. Diese ist für ihn einer der interessantesten Entwicklungsschwerpunkte der Stadt Luzern. Bilder: Dominik Wunderli (Luzern, 20. April 2021)

Muss man als Stadtarchitekt «seine» Stadt lieben?

Jürg Rehsteiner: Natürlich habe ich in meinen zehn Jahren hier eine innige Beziehung zu dieser Stadt entwickelt. Luzern gilt zu Recht als die schönste Stadt der Schweiz. Der See, die Berge in dieser Dichte – das ist einmalig. Und obwohl Luzern nur die siebtgrösste Stadt der Schweiz ist, hat sie etwas Grossstädtisches.

Fällt der Abschied schwer?

Ja, ich habe viele wertvolle Beziehungen aufgebaut, zu meinem Team, zu Leuten in der Stadtverwaltung, zu Kunden, da fällt das Abschiednehmen schon schwer.

Das Baubewilligungswesen in Luzern sorgt seit Jahren für Kritik, weil die Verfahren viel zu lang dauern. Wo liegt das Problem?

Die Anzahl Baugesuche hat sich seit 2000 mehr als verdoppelt, die personellen Ressourcen haben seither aber nur um 0,7 Prozent zugenommen. Es sind zudem sehr viele zusätzliche Aufgaben dazu gekommen. Der Erfüllungsgrad, also der Anteil erledigter Baugesuche innert gesetzlicher Frist, lag schon bei meinem Amtsantritt bei lediglich 45 Prozent anstatt der vom Kanton geforderten 80 Prozent. Diese Zahl hat sich lange nicht verändert. Wir haben also mit gleich viel Leuten immer mehr Gesuche bearbeitet, und die sind in den letzten Jahren tendenziell komplexer geworden.

Doch in jüngster Zeit ist die Quote noch mehr gesunken. Letztes Jahr wurden nur 24 Prozent der Bauentscheide im ordentlichen Verfahren rechtzeitig abgeschlossen.

Schon 2008 und nochmals 2011 hat der Stadtrat in der Beantwortung politischer Vorstösse betont, dass nur mit einem Stellenausbau eine wirkliche Beschleunigung möglich würde. Leider ist das nicht passiert. Seit drei Jahren arbeitet die Dienstabteilung Städtebau im roten Bereich. Gleichzeitig fordert die Baudirektion von uns eine Null-Fehler-Kultur. Das geht so auf die Dauer nicht auf. Ich bin deshalb sehr froh, dass Stadtrat und Parlament mit dem Bericht und Antrag (B+A) «Baubewilligungverfahren beschleunigen» ein Einsehen hatten und neben anderen Massnahmen auch zusätzliche Stellen bewilligt haben. Der Aufwand für den B+A war enorm, der interne Widerstand zum Teil massiv. Das ist mit ein Grund, warum ich mich im November 2020 entschieden habe, zu kündigen und eine neue Aufgabe zu suchen.

Jürg Rehsteiner wird Stadtarchitekt in Chur Der 59-jährige Jürg Rehsteiner ist seit 2011 Luzerner Stadtarchitekt. Er war zuvor unter anderem selbstständiger Architekt in St.Gallen und Dozent an der ETH Zürich. Die vom Stadtarchitekten geleitete Dienstabteilung Städtebau mit ihren rund 20 Mitarbeitenden fördert die qualitätsvolle bauliche und räumliche Entwicklung der Stadt Luzern. Dazu gehören die Qualitätssicherung Städtebau und Architektur, die Bearbeitung von Baugesuchen, die Begleitung von Gestaltungsplänen sowie die Denkmalpflege und der Kulturgüterschutz. Am 1. August wird Jürg Rehsteiner eine neue Stelle antreten. Er ist diese Woche vom Stadtrat seiner Heimatstadt Chur als neuer Stadtarchitekt und Siedlungsplaner gewählt worden. Er wird als Leiter der Dienststelle Hochbau für die Bereiche Hochbau, Baubewilligungen, Stadtplanung und Freiraum zuständig sein. In Chur stehen die Totalrevision der Bau- und Zonenordnung und die Digitalisierung und Beschleunigung des Baubewilligungsverfahrens an. Die Stelle des Churer Stadtarchitekten wurde 2015 abgeschafft und der Stelleninhaber entlassen. Die neue Stadträtin Sandra Maissen führte die Stelle nun wieder ein. (hb)

Wie wichtig ist es, sich bei der Planung von Neubauten am gewachsenen Stadtbild zu orientieren?

Es kommt darauf an, wo gebaut wird, in der Altstadt, im Hirschmattquartier oder in einem Aussenquartier. Natürlich muss man Rücksicht nehmen auf die Umgebung, aber ohne zu historisieren. Man darf dem neuen Bauwerk ansehen, in welcher Zeitepoche es entstanden ist. Ein gutes Beispiel ist der ABL-Neubau im Himmelrich im Neustadtquartier. Er orientiert sich an der geschlossenen Blockrand-Überbauung des 19. Jahrhunderts. Dennoch ist klar erkennbar, dass das Bauwerk in der heutigen Zeit entstanden ist.

Die ABL-Neuüberbauung Himmelrich in der Luzerner Neustadt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 6. Februar 2020)

Grosse Wellen geschlagen hat vor kurzem, dass Sie sich gegen die Weiternutzung des Motorschiffs Mythen als Schiffrestaurant am Carl-Spitteler-Quai ausgesprochen haben. Was ist der tiefere Grund dafür?

Ich fände es toll, wenn das MS Mythen weiter fahrtauglich gehalten werden und auf dem See verkehren könnte. Dass sich offenbar Personen gefunden haben, die sich für seine Erhaltung einsetzen, ist sehr verdienstvoll. Das gleiche Engagement von privater Seite gab es vor 50 Jahren auch mit Bezug auf die wunderbaren Raddampfer, die ursprünglich auch verschrottet werden sollten.

Das Motorschiff Mythen in der Werft der SGV im Tribschenquartier. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. April 2021)

Aber?

Ich bin klar der Meinung, dass die Ufer des Sees in Luzern und auch anderswo nicht mit ausrangierten Schiffen verstellt werden sollten. Der Raddampfer Wilhelm Tell bietet aus meiner Sicht einen eher traurigen Anblick am Schweizerhofquai.

Das Schiffrestaurant Tell am Schweizerhofquai Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. April 2021)

Aber das geplante Seerestaurant Tivoli, exakt dort, wo Private das MS Mythen verankern wollten, unterstützen Sie.

Das Seerestaurant Tivoli, das seit langem der Realisierung harrt, ist ein sehr sorgfältig entwickeltes Projekt, das über lange Jahre vorbereitet wurde. Es hatte einen Vorgängerbau an der Stelle auf dem Wasser, den es würdig und mit höherem Nutzen für die Öffentlichkeit ersetzten sollte. Leider wird dieses Projekt bis jetzt von Einzelpersonen verhindert. Das Motorschiff Mythen ist für mich kein Ersatz dafür – auch kein temporärer. Das ist vergleichbar mit dem Expo.02-Monolith von Jean Nouvel oder der pinkfarbigen Kultur-Plattform «Seerose», die nach Ablauf ihrer ursprünglichen Nutzungen ebenfalls anderswo auf dem Vierwaldstättersee hätten platziert werden sollen.

Der südliche Brückenkopf der Kapellbrücke war ursprünglich länger als heute. Muss man dies bei einem Neubau des Theaters dort städtebaulich berücksichtigen?

Die Kapellbrücke ist das wichtigste Denkmal der Stadt Luzern und hat wie jedes Denkmal eine Geschichte. Die Brücke wurde mehrfach gekürzt und der ursprüngliche Wehrgedanke am rechten Reussufer bei der Peterskapelle ist verloren gegangen. Es geht nicht darum, ihre ursprünglichen Dimensionen wiederherzustellen. Aber natürlich muss die Vergangenheit dieses Platzes bei der Planung des neuen Theaters berücksichtigt werden.

Die Kapellbrücke, Luzerns wichtigstes Baudenkmal. Ursprünglich war sie im Bereich des heutigen Theaterplatzes etwas länger.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 14. September 2018)

Die Eidgenössische Denkmalkommission fordert den Erhalt der Nordfassade des heutigen Theaters. Was bedeutet das für die Planung?

Die Denkmalkommission verlangt in erster Linie die Erhaltung der städtebaulichen Präsenz des heutigen Gebäudes. Umbauten im Innern und auch Anbauten sind möglich. Zur Nordfassade: Wenn man nur diese stehen liesse und den Rest abreisst, erhält man lediglich eine Fassade. «Potemkinsche Dörfer» nennt man dies, Vorspiegelung falscher Tatsachen.

Der Theaterplatz mit dem Luzerner Theater von Norden her gesehen. Bild: Manuela Jans-Koch Luzern, 24. Juli 2020

Der klare Entscheid des Stadtrats für Abriss und Neubau ist also richtig?

Ich finde ja. Dank dieser eindeutigen Vorgabe ist auch die Ausgangslage für die politische Diskussion klar abgesteckt. Ich gehe davon aus, dass dies die Stadt Luzern noch länger beschäftigen wird. Es ist oft so: Auf der einen Seite gibt es die fachliche Haltung, auf der anderen Seite die technischen, funktionalen, politischen Aspekte. Letztlich gilt es, eine Güterabwägung zu machen.

Es ist absehbar, dass der Fall vor Gericht landet. Es ist nicht anzunehmen, dass die Denkmalkommission ihre Haltung ändern wird.

Es wird entweder einen politischen oder einen gerichtlichen Entscheid geben. Es ist auf jeden Fall ein spannender Prozess. Den hätte ich gern noch mitgemacht. Die Chance, ein solches Projekt mitzuentwickeln, hat man nur einmal im Leben.

Kürzlich brachten Architekten einen neuen Standort ins Spiel, den Kurplatz beim Hotel National auf der anderen Seeseite.

Das ist für mich völlig undenkbar, städtebaulich und auch Sicht der Denkmalpflege jenseitig. Die gleiche Diskussion hatten wir bei der gescheiterten Salle Modulable: Kann ein anderer Standort eine neue städtebauliche Entwicklung auslösen? In Genf war das mit der «Nouvelle Comédie» im Quartier Eaux-Vives möglich. Luzern scheint zu klein dafür.

Der Kurplatz mit dem Pavillon auf der rechten Seeseite beim Hotel National. Hier könnte, so eine neue Idee, ein neues Theater gebaut werden. Bild: Urs Flüeler/KEYSTONE (Luzern, 15. April 2021)

Der Theaterplatz bleibt also der richtige Standort für das Theater?

Ja. Der Theaterplatz ist interessant, weil er absolut zentral ist. Das Theater gehört zur Stadt.

Was sagen Sie zum Neubau anstelle des früheren «ABM-Gebäudes» am Kapellplatz?

Der Neubau ist architektonisch sehr gelungen und sorgfältig in die Umgebung eingefügt. Gleichzeitig ist auch hier die Entstehung im Heute erkennbar.

Der Neubau am Kapellplatz. Bild: Natalia Bischof (7. Mai 2021)

Die Grundeigentümerin CSS will das Gewerbegebäude von 1933 an der Tribschenstrasse abreissen und durch einen Neubau ersetzen, Architektenverbände kämpfen für den Erhalt. Der Stadtrat hat aus pragmatischen Gründen den Abbruch bewilligt. Ihre Meinung?

Fachlich ist es absolut klar: Das ist der Pionierbau der Moderne in der Zentralschweiz. Er hat einen grossen Wert als Denkmal, als Zeugnis einer Epoche. Zu Beginn der Gesamtplanung der Tribschenstadt in den 1990er-Jahren war offen, was mit dem Gebäude geschieht. In den Plänen der Gewinner des Architekturwettbewerbs tauchte es gar nicht mehr auf. Der Stadtrat hat seither immer wieder betont, dass die CSS ihren benachbarten Hauptsitz erweitern darf. Das muss ich akzeptieren. Ich habe zwar eine fachliche Meinung, bin aber nicht politischer Entscheidungsträger.

Das Gewerbegebäude an der Tribschenstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzerner Zeitung, 12. August 2020)

Viele empfinden das Gewerbegebäude als hässlich.

Es gibt in allen Städten solche Pièces de Résistance. Bauten der Moderne sind für viele zeitlich noch zu nah. Sie sind meist nicht «schön» und «lieblich», sondern eher spröde, zurückhaltend. Viele können sich deshalb nicht mit ihnen identifizieren. Dabei hat jede Zeit ihre spezifischen Qualitäten beim Planen und Bauen.

Bei den Bodum-Villen an der Obergrundstrasse hat der Stadtrat den Draht zum früheren Besitzer Jorgen Bodum nie gefunden. Weshalb?

Es hat viel mit dem ehemaligen Besitzer zu tun. Bodum erwarb die beiden Villen wohl ungesehen. Er wollte alles abreissen und in einem Neubau seinen Geschäftssitz einrichten, mit etwa 100 Parkplätzen. Und das in einer Schutzzone! Wir mussten ihm zuerst erklären, was hier möglich ist. Nach einem langen Prozess konnten wir uns auf ein eigentlich gutes Projekt einigen: Obergrundstrasse 101 erhalten, Obergrundstrasse 99 neu bauen. Dann wollte Bodum plötzlich doch nicht mehr.

Die Bodum-Villa an der Obergrundstrasse 101 war vorübergehend Ziel von Hausbesetzern.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 16. April 2020)

Sind Sie zuversichtlich, dass es mit dem neuen Eigentümer Romano & Christen nun vorwärtsgeht?

Eine Baubewilligung für die Sanierung Obergrundstrasse 101 liegt vor. Der einzige Unterschied zu vorher ist, dass Romano & Christen auch den Anbau erhalten werden. Bodum wollte ihn durch einen Glaskubus ersetzen. Die Villa Obergrundstrasse 99 liess der frühere Eigentümer verlottern. Die Stadt hätte dem Abbruch zugestimmt. Die neuen Eigentümer verfolgen aktuell eine Lösung mit Erhalt und einem Ergänzungsbau, was ich sehr begrüsse. Das ist aber noch nicht entschieden.

2018 befürworteten Sie die Errichtung eines Maskenturms auf dem Kornmarkt-Brunnen. Der Stadtrat hat Sie zurückgepfiffen. Ist Ihnen der Stadtrat da in den Rücken gefallen?

Wir hatten einfach einen anderen Blickwinkel. Für mich war es ein Brunnenprojekt, das den Platz aufgewertet hätte, und nicht primär ein Kunstprojekt. Doch als der politische Vorstoss kam, der vor allem gegen die Spender gerichtet war und in der künstlerischen Gestaltung des Brunnens gesellschaftliche Tendenzen sah, war das Thema erledigt. Damit kann ich leben. Auch hier gab es eine fachliche Meinung und einen politischen Entscheid, der anders lautete.

Der geplante goldfarbene Maskenturm (Mitte unten) auf dem Rathausplatz. Visualisierung pdA

Wie wichtig sind Innenhöfe für eine lebendige Stadt?

Es gibt in Luzern viele Innenhöfe. Viele dienen heute aber leider als Autoparkplätze und sind zubetoniert. Sie sollten Aufenthaltsräume für die Bevölkerung sein. Vorbildlich ist auch hier die Himmelrich-Überbauung. Auch der «Buddelehof» beim Restaurant Moosmatt ist ein gutes Beispiel. Wir versuchen, unbewilligte Parkplätze aus Innenhöfen wegzubringen, was nicht immer einfach ist. Hier sind meist mehrere Eigentümer involviert.

Der Innenhof bei der ABL-Überbauung Himmelrich. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. April 2021)

Luzern hat die Swissporarena und das KKL, um die uns andere Städte beneiden. Wird Ähnliches wieder möglich sein?

In Luzern funktioniert vieles personenbezogen. Ich fühlte mich sehr rasch akzeptiert, auch von den Verbänden. In Zürich glaubt man vor allem an Regeln und die werden dann gnadenlos durchgezogen. In Luzern versucht man etwas machbar zu machen, auch wenn man die Regeln vielleicht etwas verbiegen muss. Wie oft wurde in Zürich schon über ein neues Stadion abgestimmt! Wenn man in Luzern die richtigen Leute zusammenbringt, wird tatsächlich Grosses möglich.

Luzern wächst über seine Grenzen hinaus Richtung Norden und Süden.

Ja, das ist das Spannende in Luzern. Es gibt eine gemeinsame Planung zusammen mit den umliegenden Gemeinden für Luzern Süd und Luzern Nord, und das, obwohl die grossen politischen Fusionsbestrebungen 2010 scheiterten. Auf fachlicher Ebene wurden sehr gute Planungsgrundlagen geschaffen, mit dem Gemeindeverband LuzernPlus. Das ist ziemlich einmalig in der Schweiz. In Zürich etwa ist dies so nicht möglich, da haben die Umlandgemeinden Angst vor einer Bevormundung durch die Stadt.