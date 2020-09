Luzerner Stadtarchiv zeigt historische Bilder des Kapellplatzes

Architektonische Perle – oder hässlich? Der Neubau am Luzerner Kapellplatz polarisiert

Von «Perle» bis «hässlich» lauten die Kommentare zum neuen Wohn- und Geschäftshaus an der Kapellgasse 4 in der Luzerner Altstadt. Immerhin: In einer Sache ist man sich einig.