Peter Däppeler ist neuer Präsident der Stiftung Luzern hilft

Luzerner Stadtfest Neuer Präsident für die Stiftung Luzern hilft Der Stiftungsrat hat Beat Däppeler einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Däppeler folgt auf Peter Krummenacher, der die Stiftung Luzern hilft ad interim präsidierte. 08.07.2021, 10.59 Uhr

Beat Däppeler. Bild: PD

Der neue Präsident Beat Däppeler tritt sein Amt per sofort an, wie die Stiftung Luzern hilft am Donnerstag mitteilte. Peter Krummenacher, der die Stiftung ad interim präsidierte, wird zur Wahl von Däppeler folgendermassen zitiert: «Mit Beat Däppeler gewinnt die Stiftung eine sehr gut vernetzte Persönlichkeit mit breitem Leistungsausweis.»