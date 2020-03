Luzerner Stadtlauf abgesagt und auf 2021 verschoben Der 43. Luzerner Stadtlauf vom 25. April findet nicht statt. Gemäss den Veranstaltern verunmöglicht die Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 eine Durchführung. 13.03.2020, 16.40 Uhr

(stg) Der Bundesrat und das Bundesamt für Gesundheit haben in der Pressekonferenz vom Freitag die Durchführung von Veranstaltungen mit über 100 Personen bis Ende April 2020 aufgrund von COVID-19 verboten. Die 43. Ausgabe des Luzerner Stadtlauf findet somit nicht statt. Das teilen die Organisatoren am späten Nachmittag mit.



Eine Verschiebung der Veranstaltung sei mit den städtischen Behörden intensiv geprüft worden. Der straffe Eventkalender der Stadt Luzern und zahlreiche Unsicherheiten würden eine Neuansetzung in diesem Jahr verunmöglichen.

Entscheid schafft Klarheit

«In den letzten Tagen hat sich die Tendenz hin zur Absage weiter verstärkt. Auch wenn wir die Absage bedauern, der Bundesrat sowie die Behörden des Kantons Luzern schaffen mit ihrem Entscheid Klarheit.»

, erklärt Präsident Beat Schorno. Neben den behördlichen Vorgaben habe der Luzerner Stadtlauf eine soziale Verantwortung, da beispielsweise viele Rentnerinnen und Rentner den Luzerner Stadtlauf als Helfende unterstützen würden. Erfahrungsgemäss würden über 70 Prozent der Teilnehmer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Dies widerspricht den Weisungen des Bundes. «Die Gesundheit und die Sicherheit aller Anspruchsgruppen hat immer höchste Priorität. Im Hinblick auf das Wohl und die Gesundheit aller Teilnehmenden, Helfenden und der Bevölkerung unterstützen und begrüssen wir die verordneten Massnahmen der zuständigen Behörden.» so Beat Schorno.

Und wie weiter?

Viele Sportlerinnen und Sportler haben sich bereits für den 43. Luzerner Stadtlauf angemeldet. Der Organisator kontaktiere die angemeldeten Läuferinnen und Läufer und informiere sie über das weitere Vorgehen.

Bereits bezahlte Startplätze behalten grundsätzlich für 2021 ihre Gültigkeit. Bei Rückfragen stehe die Geschäftsstelle für Auskünfte bereit.

«Wir werden in den nächsten Wochen umfassend bewerten und abklären, welche Konsequenzen diese Absage für die Zukunft des Luzerner Stadtlaufs hat»

,erklärt Beat Schorno. Auch wenn die Situation für alle ungewohnt und schwierig sei, bleibe er optimistisch: «Die 43. Ausgabe des Luzerner Stadtlaufs findet nun ein Jahr später statt. Am Samstag, 24. April 2021 soll die Luzerner Altstadt wieder zum Schauplatz des grössten Breitensportanlasses der Zentralschweiz werden.»