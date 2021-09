Luzerner Stadtlauf Bilanz des OK-Präsidenten: «Dieser Anlass hat richtig gluschtig gemacht» Stadtlauf light im Jahr 2021 – OK-Präsident Beat Schorno zieht Bilanz. Für 2022 wünsche ich mir wieder mehr Läuferinnen und Läufer und mehr Festcharakter. Turi Bucher 13.09.2021, 17.00 Uhr

Beat Schorno, OK Präsident

Bild: Nadia Schärli

Wie lautet Ihre Bilanz, was können Sie berichten, was haben Sie erlebt?

Beat Schorno: Wir sind sehr zufrieden, alles ist gut gelaufen. Das schöne Wetter zauberte sogar ein wenig die gewohnte Stadtlauf-Stimmung hervor. Als sich die Familien und die Schüler auf die Strecke begaben, war richtig etwas los in der Stadt. Es hatte zahlreiche Zaungäste, ganz entspannt, ohne Gedränge. Dies alles natürlich mit nur einem Drittel der üblichen Teilnehmerzahl.

Sie geben das Stichwort. Wie hoch war die Teilnehmerzahl?

Wir hatten uns eine Obergrenze von 10 000 Läuferinnen und Läufern gesetzt. Angemeldet haben sich schliesslich 5114. Läufer im Ziel waren 4594.

Enttäuscht über die tiefe Teilnehmerzahl?

Nein, ich sehe das gefühlsneutral. Wir freuen uns vor allem über die Durchführung, weil wir in dieser schwierigen Zeit nicht wussten, was uns erwartet. Was wir wussten, war, dass sich weniger Schulklassen anmelden würden. Dass der Lauf nicht im April, sondern im September, nicht am Samstag, ­sondern am Sonntag stattfand, hatte ­Einfluss auf die Teilnehmerzahl.

Gab es Zwischenfälle, Verletzte, Hospitalisierungen?

Es gab ein paar ganz wenige aufgeschürfte Kinderbeine. Spitalkapazi­täten haben wir keine beansprucht. Durch die kleinere Teilnehmerzahl war auch mehr Platz für die Läufer vorhanden, entstanden auch grössere Pausen zwischen den einzelnen Läufen.

Wie funktionierten die Covid-­Zertifikatskontrollen?

Es hat alles reibungslos funktioniert. Die Läufer mussten bei der Startnummernausgabe ihr Zertifikat vorweisen. Nur mit dem Armbändel gab es dann Zutritt zum Startbereich.

Gab es Läufer, die abgewiesen werden mussten?

Wir mussten eine Familie zurückweisen, weil sie keine Zertifikate vorweisen konnte. Eine Familie unter zirka 900 Familien wohlgemerkt. Einige wenige Läufer konnten ihre Impfungen nicht belegen, sich aber kurzfristig in der Nähe noch testen lassen.

Sie selber haben sich am Samstag testen lassen. Negativ hoffentlich.

Ja, negativ. Sonst hätte ich auf den Stadtlauf verzichten müssen, hätte ich nicht anwesend sein dürfen.

Ihr Hauptjob am Lauftag?

Ich hielt im Gästebereich eine Ansprache, ansonsten habe ich am Starttag meine Arbeit schon hinter mir. Die operative Führung liegt dann bei Geschäftsführer Andreas Grüter. Ich selber lasse es mir nicht nehmen, einen Rundgang zu machen und mich bei ­allen Helfern zu bedanken.



Andreas Grüter (links) und Beat Schorno vom Organisationskomitee. Bild: Philipp Schmidli (21. März 2019)

Ihr persönliches Highlight an diesem Stadtlauf light?

Die frohen, erfreuten Gesichter. Das war und ist immer so beim Stadtlauf, aber wir haben es halt schon längere Zeit nicht mehr gesehen.



Und Ihr Wunsch für 2022?

Der Stadtlauf vom Sonntag hat richtig gluschtig gemacht. Ich wünsche mir für 2022 wieder mehr Teilnehmende, und zwar am Original-Stadtlauf Ende April, am Samstag, wieder mit Festcharakter.