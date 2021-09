Luzerner Stadtlauf Familienlauf: «Wann ist der nächste Lauf?» Die Familie Schürmann ist eine von vielen, die den Stadtlauf als Gemeinschaftserlebnis nutzen. Peter Birrer 13.09.2021, 17.00 Uhr

Es ist eine Mischung aus Vorfreude und Anspannung, die seit ein paar Tagen herrscht. Aline fragt sich, ob der Schnauf wohl reicht, um die 1,5 Kilometer pausenlos rennend hinter sich zu bringen; Laurin will einfach schnell sein, schneller als 2019, als er teilgenommen hat. Das bedeutet: unter zehn Minuten bleiben. Und wenn er schon dabei ist, sich ein Ziel zu setzen, sagt er: «In weniger als acht Minuten wollen wir im Ziel sein.» Er schaut seinen Vater an und erhält als Antwort ein anerkennendes Nicken.

Die Schürmanns mögen die tolle Stimmung am Stadtlauf.

Bild: Eveline Beerkircher

Für Aline und Laurin ist dieser Sonntag aufregend. Die Fünfjährige und ihr siebenjähriger Bruder laufen mit ihren Eltern Sandra und Philipp Schürmann am Luzerner Stadtlauf. Ganz wichtig für die beiden Kleinen: Sie dürfen eine Startnummer an ihr Shirt heften. Das wirkt wie eine Extramotivation. Die Nummer werfen sie danach nicht achtlos weg, sondern nehmen sie als ihre persönlichen Trophäen nach Hause und hängen sie in ihren Zimmern auf. Natürlich bekommen auch die Medaillen einen Ehrenplatz.

Gemeinsame Freizeit am ­liebsten in der Natur

Laurin war schon zweimal dabei mit dem Papa, als Quartett feiern die Schürmanns eine Premiere. Sie sind in der Kategorie «Familiengruppen» unterwegs – in der Vergangenheit schrieben sich regelmässig 2000 Familien ein und nutzten den Stadtlauf als Gemeinschaftserlebnis. Das tun nun auch Sandra und Philipp Schürmann mit ihren zwei Kindern. Wenn sie gemeinsam einen Ausflug unternehmen, haben die Kinder immer wieder Gelegenheiten, ihre Freude an der Bewegung auszuleben. «Wir verbringen unsere gemeinsame Freizeit am liebsten in der Natur», sagt Sandra Schürmann. Und sie alle mögen die besondere Ambiance, die an Volksläufen herrscht.

Die Freude am Laufen an die Kinder weitergegeben

Philipp Schürmann ist ein passionierter Hobbyläufer, der zwei bis drei Mal wöchentlich trainiert, regelmässig an Wettkämpfen teilnimmt und verschiedene Distanzen zurücklegt. Hoch im Kurs ist bei ihm der Swiss City Marathon in Luzern, seine Bestzeit über die Halbmarathondistanz liegt bei 1 Stunde 38 Minuten, und geplant ist, dass er Ende Oktober wieder an den Start gehen wird.

«Meine Affinität zum Laufen färbt auf die Kinder ab», sagt der 44-jährige Stadtluzerner, der den Sport als eine willkommene Abwechslung zur kopflastigen Arbeit als Hardware-Entwickler betrachtet. Sein persönlicher Ehrgeiz hält sich dabei im Rahmen:

«Ich zähle nicht zur verbissenen Sorte.»

Ein Commitment gegenüber dem Veranstalter

Für ihn und seine Frau Sandra, die als Logopädin arbeitet, war sofort klar, dass die Familie bei der Austragung des Stadtlaufs 2021 dabei sein will. Um eben wieder einmal die spezielle Atmosphäre, die an den Läufen zu spüren ist, zu schnuppern. Schürmann sagt auch: «Es ist von uns ein Commitment dem Veranstalter gegenüber, der in Zeiten von Corona grossen Zusatzaufwand betreiben muss. Wenn diesmal nicht alles abläuft wie sonst, ist das halt so. Wir machen das Beste daraus – und lassen uns von Einschränkungen nicht den Spass verderben.»

Laurin und Philipp Schürmann geben Aline und Sandra einen Vorsprung. Am Mühlenplatz ist die Familie wieder vereint. Und im Ziel zeigt die Uhr für Vater und Sohn an: 7:59 Minuten. Die Kinder sind begeistert, ihre erste Frage: «Wann ist der nächste Lauf?» Sandra und Philipp Schürmann sind zufrieden. Sie werden den Nachwuchs 2022 nicht für einen Start am Stadtlauf überreden müssen.



