Luzerner Stadtlauf Hauptlauf Frauen: «Ich genoss das spezielle Wettkampffeeling» Die gebürtige Luzernerin Rachel Berchtold war die schnellste Frau in den Luzerner Altstadtgassen. Lara Alemanni (Urdorf) und Andrina Lustenberger (Sattel) verloren über eine Minute auf die Siegerin. Jörg Greb 13.09.2021, 17.00 Uhr

Sie lief im Hauptrennen der Frauen als erste Frau über die Ziellinie: Lara Alemanni aus Urdorf. Siegerin war die Zürcherin deswegen noch lange nicht. Des speziellen Startmodus wegen wusste die ehemalige Nationalteamläuferin als Erststartende lange nicht, wozu ihre Leistung taugen würde, denn das Zeitfenster betrug 75 Minuten. Es blieb allen freigestellt, wann sie die 4,65 km lange Strecke unter die Füsse nehmen wollten, auch den Schnellen und den Ambitionierten. Für Alemanni hiess es warten. In 18:02 Minuten war sie gestoppt worden. Eine starke Marke, doch die 23-Jährige aus Urdorf befand: «Es lief eher harzig.»

Sie strahlen um die Wette (von links): Lara Alemanni, Siegerin Rachel Berchtold und Andrina Lustenberger. Bild: Pius Amrein

Zu tun hatte diese Einschätzung auch mit den Umständen. «All diese ­Mücken. Tausende waren es entlang des Flussufers, ganze Schwärme. Ausweichen konnte ich ihnen nicht», so Alemanni. Also durch und ab und zu eine schlucken. Für Alemanni ein Problem: «All diese Mücken – und ich bin doch Vegetarierin», sagte sie, halb schmunzelnd, halb angeekelt. Etwas blieb ihr immerhin erspart: Mücken in den Augen – dank dem Griff zur Sportbrille vor dem Start.

Das lange Warten der Lara Alemanni

Als Hauptgrund für ihren Rückstand auf die Siegerin Rachel Berchtold dienten Lara Alemanni allerdings nicht die ­Mücken. «Es braucht noch einiges, bis ich meine Form gefunden habe.» Coach Michi Rüegg kümmert sich in ihrem neuen Verein, der TG Hütten, um die 23-Jährige. Rüegg ist auch der Trainer von Fabienne Schlumpf, der Steeple-Europameisterin und Olympia-Zwölften im Marathon.

Knapp eine Stunde blieb Alemanni an der Spitze des Klassements. Verdrängt von der Topposition wurde sie dann von Rachel Berchtold. Für die ehemalige Schweizer Marathonmeisterin machte sich die Rückkehr in ihre alte Heimat Luzern bezahlt. Mit ihren 18:02 Minuten verfügte sie schliesslich über einen Vorsprung von 23 Sekunden. «Es war schwierig, allein, auf sich gestellt den Rhythmus zu finden und in den Wettkampfmodus zu kommen», so die Bernerin. Die routinierte Athletin des LC Zürich fand aber das Erfolgsrezept rasch: «Einfach loslegen.» Sie orientierte sich an den gleichzeitig im Einsatz stehenden Männern. Vielsagend hielt sie fest:

«Dich verausgaben und dabei Freude empfinden, kann man auch auf diese Weise.»

Berchtold: Mit gutem Bauchgefühl unterwegs

Rachel Berchtold spielte ihr exzellentes Laufgefühl und ihre wiederentdeckte Wettkampflust aus. Getragen von der Freude legte sie die ebenen Teilstücke, die fordernden Anstiege, die abfallenden Partien in hohem Tempo zurück. Nicht ohne ungewohnte Empfindungen. «Im Pulk läuft es sich viel einfacher», sagte die 40-Jährige und weist darauf hin, dass sie normal ohne Uhr unterwegs sei und auf das Bauchgefühl baue. In diesem Umfeld sei dies aber höchst anspruchsvoll gewesen.

Dabei schenkte Berchtold anderen Gegebenheiten ihre Aufmerksamkeit: «Es freute mich riesig, hier in Luzern laufen zu dürfen.» Sie genoss die Kulisse und störte sich nicht an der bescheidenen Unterstützung vom Strassenrand. «Ich genoss ganz einfach das spezielle Wettkampffeeling vor dem Start und nach dem Zieleinlauf.» Dazwischen begab sie sich in ihre Welt, «da spielt es kaum eine Rolle, was rundherum läuft». Diese Fähigkeit erwies sich gerade bei diesen speziellen Bedingungen als Vorteil.

Wären Berchtold und Alemanni gemeinsam unterwegs gewesen, hätte sich ein Duell anderer Art entwickelt. Zu fordern allerdings hätte die ehemalige Luzernerin in diesem Teilnehmerfeld sonst niemand können – auch die Innerschweizerinnen nicht. Andrina Lustenberger (Sattel) als Dritte verlor bereits 1:20 Minuten auf die Siegerin, die Vierte Manuela Kronenberg aus St. Erhard 1:21 und die Sarnerin Rita Leibundgut als Fünfte 1:23 Minuten. Die direkte Konfrontation dieses Trios hätte wohl Stoff für eine weitere Geschichte geliefert.



Hinweis: Zur Rangliste des Hauptlaufs geht es hier.