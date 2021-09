Luzerner Stadtlauf Hauptlauf Männer: Umgesetzt, was im Training gefragt ist Es ist eine knappe Entscheidung im Hauptlauf der Männer: Simon Leu aus Buchrain siegt und frischt damit Kindheitserinnerungen auf. Die Ehrenplätze gehen an Roger Küng und Thomas Heutschi. Jörg Greb 13.09.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es war eine Zufallsentscheidung. Oder anders ausgedrückt: Für Simon Leu war es der Lohn für den fulminanten Schlussspurt durch die Ledergasse in Richtung Ziel auf den Schwanenplatz. Der 29-Jährige aus Buchrain benötigte 15:06 Minuten für die anspruchsvolle Runde von 4,65 km. Nur zwei Sekunden länger war der Aargauer Roger Küng unterwegs. 12 Sekunden länger brauchte der drittplatzierte Tobias Heutschi aus Kriens. Es war eine enge Entscheidung, obwohl jeder dieses Spitzentrios alleine unterwegs war.

Sie standen beim Männer-Hauptlauf auf dem Podest (von links): Roger Küng, Simon Leu und Tobias Heutschi. Bild: Pius Amrein

«Ich fühlte mich wie in einem harten Training», sagte Leu nach dem Rennen. Wegen des fehlenden Direktduells war es ein ganz anderes Rennen. Ein Lauf, der besondere Qualitäten erforderte. Ein Laufen, das gewöhnungs­bedürftig war. Es war Laufen ohne Wettkampf-Ambiance, ohne Widersacher, ohne direkte Anhaltspunkte. «Das war speziell», sagte Leu, «ich setzte um, was im Training gefragt ist.» Leu verstand es, sich selber zu fordern und so den eigenen Grenzen erstaunlich nahe zu kommen. Der Marktfeld-Ingenieur für Windenergie fühlte sich auch so im Element.

Prioritäten auf lange Läufe gesetzt

Auf den ersten Blick mögen dieses Auf­treten und die Leistung erstaunen, schliesslich hat der begeisterte Läufer seine Prioritäten in der nahen Vergangenheit verlagert. Seit diesem Jahr legt er seinen Fokus auf Berg- und Langdistanzrennen. Mit Rang 9 am Eiger Ultra Trail, einem Rennen über 52 km und über 3000 Höhenmetern, glückte dem Läufer aus Buchrain ein Topergebnis. Und er fand dabei «die ganz persönliche Herausforderung und eine prägende Befriedigung». Das kurze Rennen am Stadtlauf stand dazu im Kontrast. Trotzdem war für Leu immer klar: «Der Stadtlauf darf nicht zu kurz kommen.» Und zumindest am vergangenen Sonntag genoss der grösste Zentralschweizer Lauf höchsten Stellenwert und die volle Aufmerksamkeit des 29-jährigen ­Luzerners.

Leu setzte sein Ziel, «ich wollte vorne mitlaufen», zu seiner eigenen Befriedigung vollends um. Dabei berief er sich auf die Tradition und beste Erinnerungen. Seit seiner Kindheit ist er dabei am Stadtlauf. So bezeichnet der Buchrainer den Stadtlauf als «wichtigen Wegbegleiter». Es sei Rennen, das beste Erinnerungen hervorrufe. Dreimal vermochte er als Kind oder Jugendlicher einen Sieg herauszulaufen. Spannend in diesem Kontext: Leu ist kein Vollblutläufer. Er trainiert im Verein weiterhin sehr vielfältig – und nicht nur auf das Laufen spezialisiert.

«Es war enorm hart, mich selber zu pushen»

Müssig ist die Frage, wie das Klassement aussehen würde, wenn es zu einem direkten Vergleich gekommen wäre. Der 37-jährige Routinier Roger Küng, der seine läuferischen Wurzeln im TV Inwil hat, sagt: «Es war enorm hart, mich selber zu pushen, mich ans Limit zu begeben und mir immer wieder zu sagen: «Jetzt nur nicht nachlassen.» Denn: «Ein Rennen mit Konkurrenz und im Direktvergleich bereitet halt mehr Spass und spornt mich zu besseren Leistungen an.» Trotzdem freute auch er sich über diese Startgelegenheit in dieser ganz speziellen Zeit besonders. Der gebürtige Dietwiler betonte: «Es ist einfach gut für den Körper und den Geist.»

Und der geringen Abstände nicht genug: Hinter dem Drittplatzierten Tobias Heutschi folgten Stephane Heiniger aus Cuarny bei Yverdon mit 18 Sekunden Rückstand. Der fünfte Frank Lance aus Potsdam büsste 21 Sekunden ein. Das wären die richtigen Voraussetzungen gewesen für einen spannenden 1:1-Vergleich ...

Hinweis: Zur Rangliste des Hauptlaufs gibt es hier.