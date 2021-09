Luzerner Stadtlauf Kleiner, aber trotzdem glückliche Gesichter Rund 5000 Läuferinnen und Läufer nahmen am kleineren und leiseren Luzerner Stadtlauf teil. Die Hälfte war beim Familienlauf involviert, somit sorgte Gross und Klein für eine tolle Stimmung. Theres Bühlmann 13.09.2021, 17.00 Uhr

Es ist ein anderer Wochentag und eine andere Jahreszeit: nicht im April, sondern im September, nicht an einem Samstag, sondern sonntags. Vieles war anders bei der 43. Austragung des Luzerner Stadtlaufes. Alles war etwas kleiner, leiser, zurückhaltender und natürlich mit einem umfassenden Schutzkonzept. Aber trotz den Einschränkungen herrschte Zufriedenheit. Zu Beginn der Veranstaltung, beim Start der Hauptläufe, konnten noch nicht viele Zuschauer registriert werden. Beim Zieleinlauf auf dem Kapellplatz ging es aber stimmungsvoll zu, die Athletinnen und Athleten wurden mit viel Applaus und von den «Wildcats Allstars»-Cheerleaders empfangen.

Auch dank den eindrücklichen Choreografien der Cheerleaders Wildcats Allstars wurde jede Läuferin und jeder Läufer gebührend im Ziel empfangen.

Bild: Dominik Wunderli

Das Wetter machte diesmal mit, so dass Shirts und Shorts gefragt waren, also keine Regenutensilien wie auch schon. Teilgenommen haben 5 000 laufbegeisterte Menschen, bedeutend weniger als in den Vorjahren. Aber alle freuten sich, nach der Absage im letzten Jahr endlich wieder Wettkampfatmosphäre erleben zu dürfen, das Lauffeeling zu spüren oder einfach mit Gleichgesinnten die Strecke unter die Füssen zu nehmen. «Einfach schön, dass der Anlass stattfindet», war von Zuschauerseite und Läufern zu hören.

Nina Christen schickte Familien auf die Strecke

Um eine bessere Verteilung der Teilnehmenden zu gewährleisten, gab es keine Massenstarts, sondern für die jeweiligen Kategorien Zeitfenster, in denen die Läufer ihre Starts selber wählen konnten. Das sorgte hin und wieder für Fragen, die aber von den Organi­satoren immer beantwortet wurden. Gegen die Mittagszeit kamen in der Startzone auf der Bahnhofstrasse Bewegung und Stimmung auf: Der Familienlauf stand auf dem Plan. Eine imposante Schar von rund 800 Familien mit rund 2500 Teilnehmenden stellte die Hälfte aller Läuferinnen und Läufer des diesjährigen Stadtlaufs.

Olympischer Startschuss: Nina Christen weiss, wie das geht.

Bild: Eveline Beerkircher

Die Eltern sorgten dafür, dass die Startnummern korrekt befestigt und die Schuhe richtig geschnürt waren, und der Götti hielt alles fotografisch fest. Dann konnte es losgehen. Schützin Nina Christen, die an den Olympischen Spielen in Tokio eine Gold- und eine Bronzemedaille gewann, schickte mit einem Startschuss um 12.40 Uhr die erste Gruppe der Familienkategorie auf die Strecke. Die Kleinen konnten auf den Support der Zuschauer zählen und nahmen glücklich beim Zieleinlauf die Medaillen in Empfang. «Hat man mich im Fernsehen gesehen?», möchte die neunjährige Lena wissen.

Sie meinte damit den Livestream, mit dem alle Läufe online verfolgt werden konnten. Gregor Boog kommentierte auf dem Kornmarkt, hielt Zuschauer, die nicht vor Ort sein konnten, immer auf dem Laufenden, und René Wicki als «rasender Reporter» komplettierte das Programm mit Interviews, Stimmen und Anekdoten live von der Strecke. Im Laufe des Nachmittags füllten sich die Besucherreihen an der Strecke immer mehr. Weil sich auch die Sonne zeigte, stieg die Stimmung, so dass auf einigen Plätzen sich richtiges Stadtlauf-FestFeeling entwickeln konnte.

Viele Fans feuerten die Mädchen und Knaben an

Als letzte Kategorien wurden die Knaben und Mädchen auf die Strecke geschickt. Einige zeigten sich am Start fokussiert und konzentriert, andere wirkten nervös und kribbelig, zupften am Shirt oder richteten ihre Frisur, und es gab solche, die nahmen alles locker und lässig. Angespornt von den Zuschauern «Hopp Valentin, zieh durch, Michelle!» wurde vor dem Ziel noch einmal kräftig mobilisiert, um mit einem Schlussspurt die Linie zu überqueren – sofern nicht das Seitenstechen einen Strich durch diese Rechnung machte.

Auch in diesem Jahr konnten die Verantwortlichen auf 400 Helferinnen und Helfer zählen, auch auf die Unterstützung der Männerturner des BTV Luzern. Sie sorgten bereits zum zehnten Mal für einen reibungslosen Ablauf beim Kleiderdepot. In den letzten Jahren befand sich dieses jeweils beim Torbogen beim Bahnhof. Corona-bedingt, damit die Eintrittskontrolle sichergestellt werden konnte, musste am Sonntag auf das Inseli gezügelt werden. Mit zwölf Personen erfüllten die BTV-Turner in der Vergangenheit ihre Aufgabe. Weil die Wettkämpfe heuer mehr Zeit in Anspruch nahmen und die Anwesenheit somit länger dauerte, war der BTV nun mit insgesamt 14 Männern im Einsatz, die über viel Erfahrung verfügen. «Nach so vielen Jahren läuft es wie ­geschmiert», sagte Vereinsmitglied Hanspeter Müller. Dieser Einsatz sei auch für die Pflege der Kameradschaft wichtig.

«Jeder zeigt viel Bereitschaft, mitzumachen. Wenn jemand ausfällt, rückt einfach einer nach. Und für den Verein gibt es einen Zustupf in die Kasse.»

Lena stupst im Ziel nochmals ihren Papa an: «Nächstes Jahr gehen wir wieder zusammen an den Stadtlauf, gell, Papa?» Vielleicht streicht sich Papa das Datum rot im Kalender an: der Samstag, 30. April 2022.



