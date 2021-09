Luzerner Stadtlauf: Organisation war anders, aber gelungen

Luzerner Stadtlauf Organisation: Es war anders, aber gelungen! Der Luzerner Stadtlauf 2021 verlief in einigen Punkten anders als gewohnt, aber viel entscheidender war: Er konnte, anders als 2020 und im Frühling, endlich wieder stattfinden. Roland Eggspühler 13.09.2021, 17.00 Uhr

«Das übergeordnete Ziel war, alle grösseren Menschenansammlungen möglichst zu vermeiden», fasst Stadtlauf-Geschäftsführer Andreas Grüter die Organisation des Events zusammen. Dazu gehörte der Wechsel auf den passantenärmeren und wochenmarktfreien Sonntag, der zudem ein längeres Gesamtzeitfenster für den Stadtlaufbetrieb zuliess als der Samstag.

Ausser für die Nachwuchskategorien gab es keine fixen Startzeiten, sondern Start­slots mit individuell zugeteilten Richt-Startzeiten und Nettozeit-Messung. So konnten die Läufermassen sehr gut verteilt werden. Es fehlte also die Welle nach jedem Startschuss wie sonst, dafür aber ein stetes Tröpfeln an Startenden. Für viele war der Stadtlauf 2021 die erste Event-Erfahrung mit dem Covid-Zertifikat. So konnten sie die seit dem Montag nach dem Stadtlauf generell geltenden Neuerungen schon mal etwas üben.

Vorgelagerter Check-in

Der Stadtlauftag begann für alle beim offiziellen Check-in, der wahlweise beim Gepäckdepot auf dem Inseli oder beim Startraumzugang in der Bahnhofstrasse durchgeführt werden konnte. Securitas-Mitarbeitende kontrollierten bei allen über 16-Jährigen das Covid-Zertifikat, die Identitätskarte sowie die Startnummer. Stadtlauf-Helferinnen und -Helfer brachten direkt nach der Prüfung das Eventbändeli am Läu­ferarm an. Das Ganze lief wie am Schnürchen, vor allem bei den Teilnehmenden, die ihre Dokumente bereits vorgängig zusammengekramt hatten. Auch alle Jüngeren erhielten, natürlich ohne Covid-Zertifikat, beim Check-in ihr Bändeli – denn ohne Bändeli durfte niemand die Startzone betreten.

Kontrolle beim Check-in: Mit dem Zertifikat auf dem Mobile war das Prozedere am Start ziemlich einfach.

Bild: Eveline Beerkircher

Tolerante Zeitmesser

In Zweifelsfällen, die sich allerdings über den ganzen Tag verteilt im Promillebereich hielten, blieben die Kontrolleure korrekterweise unnachgiebig: Auch das Maskottchen der LUKB, der Löwe Luki, wurde erst ins Startgatter eingelassen, nachdem der Kostümträger sein Bändeli am Arm irgendwie sichtbar hatte machen können. Einiges toleranter durften sich die Techniker der Zeitmessung zeigen: Wenn Teilnehmende ausserhalb ihrer Startrichtzeit losrannten, erfolgte trotzdem eine Klassierung.

Diese Kulanz war wichtig, denn sie half allfällige Verspätungen abzufedern, die durch den Check-in und die Kontrollen entstanden waren. Vereinzelt lagen individuelle Verzögerungen an einem nicht eingeplanten Abstecher zum Hirschengraben 7: Dort befindet sich das Covid-Testcenter, das für den Stadtlauf-Sonntag seine Öffnungszeiten extra auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden ausgedehnt hatte. Trotzdem gab es dort aber längere, unerwartete Wartezeiten – denn es hatte ja auch einige Nicht-Stadtlauf­teilnehmende, die in der Testschlange warteten. Nichtsdestotrotz: Wer einmal auf der Strecke war, spürte von den Covid-Massnahmen (fast) rein gar nichts mehr.

Andere Streckenführung

Doch da war doch auch an der Strecke etwas anders: Diese verlief auf den ersten Blick fast gleich, doch auf den zweiten Blick dann doch teilweise erheblich anders als in den letzten Jahren. Wer die Unterlagen im Vorfeld nicht genau studiert und sich als «City Runner» beim Mühleplatz auf eine erste High-Speed-Altstadtpassage eingestellt hatte, erlebte eine böse Überraschung: Es wartete nämlich der Anstieg auf den Musegghügel – also kein flaches Spurten auf Kopfsteinen wie sonst, sondern ein Berglauf mit einer kraftraubenden Steigung. Geflucht hat niemand – vielleicht auch, weil in jenem Moment gerade keine Luft mehr zur Verfügung stand.

Apropos fluchen: Die Zertifikatskontrollen gingen über den ge­samten Stadtlauftag betrachtet sehr ­gesittet und – anders als an der unbewilligten Anti-Corona-Demo vom Samstag – ohne negative Zwischentöne über die Bühne. Einzig beim Testcenter konnte man aus einem Dialog von Wartenden ableiten, dass sie sich langsam, aber sicher etwas diskriminiert vorkamen. Doch man liess die Prozedur über sich ergehen – wissend, dass die behördlichen Vorgaben für Grossanlässe nun mal so sind. Und die Behörden schauten am Sonntag nicht einfach nur vorbei, sie waren überall ­präsent, kontrollierten auch mit Argusaugen.

Die Gegebenheiten akzeptieren

«Wenn wir frühzeitig eine Lösung für einen dynamischen Anlass mit über 5000 angemeldeten Teilnehmenden finden, staune ich schon etwas über all die relativ kurzfristigen Chilbi-Absagen der letzten Wochen», versucht Andreas Grüter eine Einordnung. Er weiss genau, wie viel Zusatzaufwand für den Stadtlauf 2021 anfiel. Und er kann gut abschätzen, wie viel geringer der Zusatzaufwand für eine vergleichsweise statische, kleinere Veranstaltung wäre. Doch für die Stadtlauf-Organisatoren war eine Absage keine Option – sie wollten den Anlass unbedingt durchführen, auch um ein Zeichen zu setzen und einer neuen Normalität die Tür zu öffnen.

