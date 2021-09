Luzerner Stadtlauf: Pedro Cardoso aus Ruswil will den Sieg

Luzerner Stadtlauf Das grosse Ziel des schnellen Gemüsegärtners aus Rüediswil Laufen ist seine grosse Leidenschaft, die Trainings geben ihm Zeit zum Abschalten. Der Luzerner Stadtlauf dient ihm als Testlauf für sein grosses Highlight Ende September in Berlin. Die Rede ist von Pedro Cardoso aus Rüediswil. René Leupi Jetzt kommentieren 08.09.2021, 10.10 Uhr

Wäre es nach dem Willen seines Vaters gegangen, hätte Pedro Cardoso Fussballer werden sollen, einer wie Cristiano Ronaldo, einer, der auf den grossen Fussballbühnen dieser Welt zu Hause ist. Anfang Februar 1990 in Porto an der Atlantikküste geboren, frönte er bis zu seinem 10. Altersjahr auch dem Fussball. Mit 10 Jahren wechselte der Teenager zum Laufsport, mit elf gewann er den ersten Lauf. Seither hat Pedro Cardoso das Laufvirus nicht mehr losgelassen. Auch nicht, als er 2009 mit seiner damaligen Freundin in die Schweiz gezogen ist.

Möchte an Luzerner Stadtlauf den ersten Sieg einfahren: der Portugiese Pedro Cardoso aus Rüediswil. Bild: alphafoto.com (Luzern, 28. April 2018)

Es war nicht zuletzt die schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt, die ihn zu diesem Schritt bewogen hat. Die Schweiz sei ein schönes Land, betont der heute 30-Jährige, hier lasse es sich gut leben und hier könne er auch seine Leidenschaft, das Laufen, das Bewegen in der freien Natur so richtig ausleben. Und Laufen gebe ihm den nötigen Ausgleich zur täglichen ­Arbeit, beim Laufen könne er abschalten

Trainings mit dem Lauftreff Ruswil

Dass es Pedro Cardoso nach Ruswil in den Ortsteil Rüediswil verschlagen hat, ist seiner Arbeit als Gemüsegärtner geschuldet. Auch sei das Rottal mit seiner hügeligen ­Topografie ein ideales Trainingsgelände, sagt der fröhliche Portugiese mit einem Lachen im Gesicht. Normalerweise trainiert Cardoso vier bis fünf Mal die Woche, einmal davon mit dem Lauftreff Ruswil, bei dem er die Führung der schnellsten Gruppe innehat, einmal fährt er nach Luzern, wo er eine Trainingseinheit auf der Bahn absolviert. «Die Trainingseinheiten im Lauftreff Ruswil sind mir wichtig. Wir pflegen eine super Kameradschaft.» Stolz ist Pedro ­Simao Carvalho Cardoso, wie er mit klangvollem Namen heisst, auf seine Siege beim Emmenlauf, dem Luzerner Crosslauf sowie die Triplette beim Sempacherseelauf über 5,2 km. Zudem gewann er zweimal die ­Overall-Wertung der Mittwochabend-Serie «Go-in6Weeks».

Bestzeit beim Marathon in Berlin verbessern

Derzeit hat Pedro Cardoso aber ein weit höheres Ziel im Visier – den Berlin-Marathon vom 26. September. Ein Ziel, dem er seit langem alles unterordnet, ein Ziel auch, bei dem er seine Bestzeit über 42,195 km von 2:59 Stunden verbessern will. Dafür trainiert er bis zu sieben Mal wöchentlich zwischen 70 und 100 km. «Meine Richtzeit für Berlin liegt zwischen 2:30 und 2:45 Stunden», setzt Cardoso für das Marathonabenteuer in der deutschen Bundeshauptstadt seine Messlatte bewusst hoch an. Wie sehr er dem Laufsport zugetan ist, zeigen auch seine Einträge auf Instagram und Facebook, wo er seine Trainingseinheiten seit rund vier Jahren öffentlich macht. So lautet sein Eintrag vom 15. Juli 2021: «Ein weiteres Training abgeschlossen. Heute bin ich 1:10 Stunden gelaufen, um mich von den Bemühungen des gestrigen Trainings zu erholen. Morgen nochmals ein gleiches Training vor dem Ruhetag. Ich bin auf Kurs in Richtung Berlin. Ich höre nie auf zu träumen.» Er wolle damit anderen Läufern aufzeigen, wie er trainiere und sie damit auch dazu motivieren, hohe Laufziele anzusteuern.

Vor seinem Highlight in Berlin steht aber noch der Luzerner Stadtlauf auf dem Programm. Cardoso betrachtet den Lauf in der Kategorie Männer 30 über 4,65 km durch die Gassen der Luzerner Altstadt als letzten rennmässigen Test für Berlin. «Ich will immer gewinnen, wenn ich an der Startlinie stehe, so auch in Luzern», sagt der 30-Jährige. Dass er zu den Jüngsten in seiner Kategorie zählt, erhöht seine Chancen auf den ersten Sieg beim Klassiker in Luzern. «Der Stadtlauf ist speziell. Es ist ein schöner Lauf durch eine wunderschöne Stadt mit tollen Zuschauenden», schwärmt der 30-Jährige vom grössten Laufevent in der Zentralschweiz. Sollte er gewinnen, der Eintrag auf den sozialen Medien dürfte dann ebenso wohlklingend ausfallen wie sein Name Pedro Simao Carvalho Cardoso.