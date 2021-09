Luzerner Stadtlauf: Wachablösung am Mikrofon

Luzerner Stadtlauf Speaker: Wachablösung am Mikrofon Walter Burkard erlebt seine Derniere als Start-Speaker – und freut sich über die gelungene Premiere seines Nachfolgers Thomas Erni. Peter Birrer 13.09.2021, 17.00 Uhr

Das Duo harmoniert, als würde es sich die Aufgabe bereits seit Jahren teilen. Walter Burkard verbreitet am Mikrofon im Startgelände, welche Kategorien an der Reihe sind, bittet die Teilnehmenden, auf ihre persönlichen Wertgegenstände aufzupassen, und zwischendurch darf es ein lockerer Spruch sein. Der Speaker tut das routiniert und mit markanter Stimme. Zur Mittagsstunde kündigt er die Ehrenstarterin an: Sportschützin Nina Christen, die an den Olympischen Spielen in Tokio Gold und Bronze geholt hat. Dann übernimmt Thomas Erni und führt mit der Athletin aus Wolfenschiessen ein kurzes Gespräch.

Walter Burkard (links) verabschiedete sich am Sonntag als Speaker, Thomas Erni ist die neue Stimme am Mikrofon an der Bahnhofstrasse.

Bild: Eveline Beerkircher

Erni ist in der Region kein Unbekannter. Er ist eines der Gesichter des Zentralschweizer Fernsehens Tele 1. Und er ist auch eine Stimme des FCL. An Heimspielen verbreitet er als Speaker im Stadion alle Informationen über die Luzerner, er präsentiert die Aufstellung, vermeldet mit emotionaler Stimme die Torerfolge und Auswechslungen, er interviewt Beteiligte auf dem Rasen vor grossem Publikum. Und an diesem Sonntag ist er erstmals am Stadtlauf im Einsatz. Er löst Walter ­Burkard als Start-Speaker ab.

Erni: «Ich will nicht den Clown spielen»

Reden ist eine Passion, was nicht zu verwechseln ist mit Selbstinszenierung. Auf flapsige Sprüche verzichtet er, zwanghaft originell sein, das will er nicht. «In erster Linie besteht meine Aufgabe darin, die Leute mit Wissenswertem zu versorgen», sagt er, «ein bisschen Unterhaltung darf schon sein, aber ich will nicht den Clown spielen.»

Der bald 50-Jährige legt Wert auf Glaubwürdigkeit, wenn er ein Mikrofon vor sich hat. Authentisch müsse er sein und: gut vorbereitet auf die Aufgabe, Kompetenz vermitteln, Spass am Sport haben. Erni hat in seinem Beruf in der Medienwelt zwar nie einem Vorbild nachgeeifert, aber ein Duo immer geschätzt: Kurt Zurfluh und Fredy Hunkeler. «Souverän» ist das Adjektiv, das ihm zum 2017 verstorbenen Zurfluh einfällt, während er über Hunkeler sagt:

«Mir hat er mit seiner Kompetenz und seiner markanten Stimme stets Eindruck gemacht.»

An Erfahrung mangelt es Erni gewiss nicht. Und doch spürt er vor der Premiere am Stadtlauf eine gewisse Anspannung. «Es ist nicht so, dass ich deswegen schlaflose Nächte hatte», sagt er, «aber der Anlass ist für mich seit je besonders. Früher nahm ich als Schüler selber daran teil, jetzt darf ich ihn in einer anderen Rolle begleiten.»

Burkard: «Die Zeit ist reif, sich zurückzuziehen»

Zu tun hat Erni viel, sein Dienst dauert von 9 bis 17.30 Uhr. «Am Abend weiss man, was man gemacht hat», sagt er, «aber wenn ich das Mikrofon abstellen kann und alles so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, tut das einfach gut.»

Ernis Stimme wird in den nächsten Jahren am Stadtlauf zu hören sein. Dafür ist der 77-jährige Stadtluzerner Burkard künftig nur noch Zuschauer. «Die Zeit dazu ist reif», sagt der pensionierte Lehrer. Wehmut kommt keine auf: «Irgendwann kommt für jeden der Moment, sich zurückzuziehen.» Ganz verabschieden wird sich Burkard aber noch nicht. Am Swiss City Marathon Ende Oktober wird er weiterhin zu ­hören sein.

Die Wachablösung am Stadtlauf fällt ihm auch deshalb nicht schwer, weil Thomas Erni sein Nachfolger wird, ein Kollege, für den er nur lobende Worte findet:

«Er ist die ideale Lösung, weil er die Qualität mitbringt, um diesen Job richtig gut zu machen.»

«Lieber stundenlang reden als stundenlang rennen»

Burkard war dem Sport jahrelang eng verbunden. Über ein Jahrzehnt kümmerte er sich als Teambetreuer um die Handballer von Borba Luzern, später war er in gleicher Funktion bei Stans tätig. Seine grosse Leidenschaft aber gehörte der Leichtathletik. Er war unter anderem Schiedsrichter und als solcher 2019 bei Weltklasse Zürich im Einsatz.

Und daneben war das Speakern ein geliebtes Hobby. Am Leichtathletik-Meeting in Luzern etwa. Oder eben: am Stadtlauf. Seine älteste Tochter Bar­bara half ihm oft, und heute führt sie Interviews im Zielraum. Den Kontakt zu den Zuschauern hat er immer gepflegt, aber dabei auf eines geachtet: dass er die Leute nicht zutextete. «Ich wollte sie immer mass- und sinnvoll informieren», sagt er, «und gerade am Stadtlauf gehörte es dazu, die Athletinnen und Athleten anzuspornen. Oder den jungen Startenden zu erklären, wie sie sich am Start zu verhalten haben.»

Die Luft ist Burkard nie ausgegangen. Ihm hat es nie Mühe bereitet, einen Tag als Speaker zu verbringen. Wie sagt er doch mit einem süffisanten Lächeln: «Mir fällt es leichter, stundenlang zu sprechen als stundenlang zu rennen ...»

