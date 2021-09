Familie am Luzerner Stadtlauf

Luzern Luzerner Stadtlauf statt Pilze suchen im Entlebuch Für die Familie Mollet aus Wolhusen ist der Stadtlauf immer ein spezielles Erlebnis. Papa Thomas und vier Kinder laufen mit, Mutter Manuela amtet als Logistikerin. Turi Bucher Jetzt kommentieren 08.09.2021, 05.00 Uhr

Die Familie Mollet: Janis, Noa, Lena, Manuela, Thomas und Anina, v.l.n.r. (Bild: Patrick Huerlimann, Wolhusen, 27. August 2021)

Am Sonntag ausschlafen, das heisst daheim bei der Familie Mollet mit vier Kindern: So um die 7 oder um 7.30 Uhr aufstehen, Tagwacht. Dann, nach einem ausgiebigen Zmorge, steht oft eine Wanderung von Wolhusen ins Entlebuch auf dem Programm. Pilze suchen, und – was den Kindern besonders Spass macht – Pilze finden. Auf all das muss Familie Mollet am 12. September verzichten. Weil: Der Luzerner Stadtlauf findet wieder statt. Es sind spezielle Zeiten für alle Sportveranstalter, aber auch für jene, die an diesen Veranstaltungen teilnehmen wollen. Der Luzerner Stadtlauf 2020 fand wegen des Coronavirus nicht statt, 2021 nun reduziert, mit weniger Teilnehmenden, und vor allem statt an einem Samstag diesmal an einem Sonntag. Mit dabei in der Kategorie Familienlauf: die sechsköpfige Familie Mollet aus Wolhusen.

Das wären also:

– Vater Thomas (45), der bei der Ausgleichskasse im Luzerner Würzenbachquartier als Bereichsleiter der Abteilung Rente arbeitet. Auf der gleichen Strasse gegenüber übrigens: die Geschäftsleitung des Luzerner Stadtlaufs.

– Mutter Manuela (44), die in einem 50-Prozent-Pensum als Laufbahnberaterin im Schweizer Paraplegikerzentrum in Nottwil arbeitet.

– Noa (10), der soeben mit der 5. Primarschule begonnen hat.

– Janis (8), der jetzt Drittklässler ist.

– Und schliesslich die Zwillingsschwestern Lena und Anina (6), die ins zweite Kindergartenjahr gestartet sind.

Ein Sextett aus Wolhusen also, das es am Sonntag, 12. September, beim Stadtlauf zu beachten gilt. Halt! Genau genommen ist es ein Quintett, denn Manuela Mollet wird nicht mitlaufen, wird für die innerfamiliäre Logistik und den Support verantwortlich sein: «Manuela wird am Start und im Zielbereich für unsere Kleider zuständig sein», erzählt Thomas Mollet.

Abstammung aus einer historischen Provinz

Mollet – der Name stammt aus einer der historischen Provinzen Frankreichs, der Region Auvergne. Die Arverner, sie tauchen immer wieder gerne in den Geschichten der Asterix-Comicbände auf. Auch sollen früher verfolgte Hugenotten, französische Protestanten, mit dem Namen Mollet in die Schweiz geflüchtet sein. Der Name Mollet, so heisst es ausserdem, stamme vom Wort «moll» ab, was weich, zart bedeutet. Nun, die 1,5-km-Strecke beim Familienlauf dürften auch für Zartbesaitete zu bewältigen sein. «Ich schaffe es knapp», sagt Thomas Mollet schmunzelnd. Der ehema­lige U21-Fusballer des FC Luzern leidet an Adduktoren- und Achillessehnenproblemen. Mollet ist in seiner Freizeit E-Junioren-Trainer beim FC Wolhusen, dort auch der Coach von Sohn Janis. Noa spielt bereits bei den D-Junioren. Die Zwillingsmädchen liebäugeln derweil mit dem Kunstturnen (Lena) und Unihockey (Anina).

Ohne Kinderwagen

Thomas Mollet, der selber in Luzern schon neun Mal den Halbmarathon und einmal den Marathon gelaufen ist, nimmt mit seiner Familie nun zum 3. Mal am Stadtlauf teil. «Das erste Mal war es noch mit dem Kinderwagen», erzählt er. 2019 gewann er beim Fotowettbewerb zum Stadtlauf den 2. Preis, was ihm den Gratisstartplatz für 2020 beziehungsweise eben 2021 eintrug.

Familie Mollet wird am Stadtlauf-Sonntag also mit dem Zug von Wolhusen nach Luzern fahren, die bei den Kindern so beliebten Stadtlauf-Lunchpäckli abholen und sich dann mit Töchtern und Söhnen für den Startschuss bereit machen. «Ich wäre», so Thomas Mollet, «letztes Jahr mit meinen Kindern nicht gestartet, wenn der Stadtlauf stattgefunden hätte.» Aber jetzt, mit dem Schutz der Impfung, sei er gerne wieder mit dabei.

Bereit für den grossen Tag am Sonntag: Die Familie Mollet. (Bild: Patrick Huerlimann, Wolhusen, 27. August 2021)