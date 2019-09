Luzerner Stadtparlament schickt Schüler ins Klassenlager

Eltern zahlen künftig nicht mehr an Schulreisen und Klassenlager. (Symbolbild: Manuela Jans-Koch)

Luzerner Stadtrat beantragt 4,22 Millionen Franken für Schulreisen und Klassenlager

Weil Eltern keinen finanziellen Beitrag mehr an obligatorische Schulausflüge zahlen dürfen und der Kantonsbeitrag nur einen Teil der kalkulierten Kosten deckt, muss die Stadt selbst in die Tasche greifen. Jährlich 422'000 Franken will der Stadtrat für Schulreisen und Klassenlager ausgeben.