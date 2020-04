Luzerner Stadtrat: Juso-Kandidat Skandar Khan tritt für zweiten Wahlgang an Skandar Khan, Juso-Kandidat für den Luzerner Stadtrat, stellt sich für den zweiten Wahlgang auf. Er fordert eine Abkehr von der bürgerlichen Politik. 14.04.2020, 08.09 Uhr

(stp) Skandar Khan tritt für den zweiten Stadtrat-Wahlgang an. Dies geht aus einer Mitteilung der Juso Stadt Luzern am späten Sonntagabend hervor. Gemäss Mitteilung will die Jungpartei so dazu beitragen, eine linke Mehrheit in der städtischen Exekutive zu erreichen, um so «Lösungen für soziale Fragen voranzutreiben».