Luzerner Stadtrat unterstützt mit Spendenaktion Frauen in Somalia, El Salvador und Jemen Der Stadtrat hat für Frauen in vergessenen Krisen einen Solidaritätsbeitrag von 15'000 Franken gesprochen. Der Beitrag wurde auf das Spendenkonto der Glückskette überwiesen. Ausserdem hat der Stadtrat zwei neue Mitglieder in die Nutzungsrechtekommission gewählt.

Der Stadtrat unterstützt Frauen in krisengeschüttelten Länder. (Bild: Boris Bürgisser, Luzern, 14. Oktober 2014)



(stp) Die Spendensammlung unterstützt Frauen in schwierigen Lebenssituationen im In- und Ausland. Wie aus einer Mitteilung der Stadt Luzern hervorgeht, geht die Spende sowohl an Frauen in Flüchtlingslagern in Somalia, als auch Frauen, die in einem von Banden kontrollierten Quartier in El Salvador leben oder unter der Bombardierung im Jemen leiden.

Mit einem Drittel der Spendengelder wird die Glückskette Frauen in der Schweiz unterstützen, die in einer Notlage Schutz in einem Frauenhaus oder einer anderen Institution gesucht haben.

Die Stadt Luzern stellt jedes Jahr finanzielle Mittel für Nothilfen bereit. Im Budget 2019 ist dafür ein Kredit über insgesamt 110'000 Franken eingestellt.

Zwei neue Mitglieder in der Nutzungsrechtekommission

Der Stadtrat hat darüber hinaus zwei neue Mitglieder für den Rest der Amtsdauer bis Ende 2020 in die Nutzungsrechtekommission gewählt. Es sind dies Michael Haefliger (Intendant Lucerne Festival) und Sara Müller (Stadtorchester Luzern). Die beiden folgen auf Kai Uellendahl und Urs Ruoss.

Die Nutzungsrechtekommission ist zuständig für die Erteilung von Nutzungsrechten im KKL Luzern an Stadtluzerner Vereine und Organisationen.