Luzerner Stadtrat will auch Spielgruppen finanziell unterstützen In der Stadt Luzern sollen nebst Kindertagesstätten auch Spielgruppen eine Ertragsausfallentschädigung erhalten. 27.04.2020, 09.10 Uhr

(dvm) Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat sich am 21. April 2020 entschieden, den Kitas und Tagesfamilien, die aufgrund der Corona-Pandemie Verluste erleiden, eine Ausfallentschädigung auszurichten. Damit erfüllt er eine Forderung, die seitens der Stadt Luzern bereits vor Ostern an ihn herangetragen wurde. Die Stadt unterstützt die kantonale Lösung und beteiligt sich wie vorgesehen an den Kosten. Sie geht aber noch einen Schritt weiter und will eine Ertragsausfallentschädigung für Spielgruppen ausrichten, wie sie am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Der Stadtrat anerkenne die «Systemrelevanz der Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreuung» und wolle deren Erhalt sicherstellen. Man sei dem Regierungsrat dankbar, dass er aus volkswirtschaftlichen, sozial- und gesellschaftspolitischen Gründen die finanziellen Folgen der Corona-Krise bei den Kitas und den Eltern abfedern wolle. Gleichzeitig bitte man den Kanton, dass er gegenüber den Eltern, klar kommuniziert, ob die Elternbeiträge an die Kita weiterhin bezahlt werden müssen und ob und wie eine Rückvergütung erfolge.

Neben Kitas und Tagesfamilien stünden aber auch die Spielgruppen aktuell unter starkem finanziellem Druck, wie der Stadtrat betont. Hier gestalte sich die Situation etwas anders, denn die Spielgruppenangebote mussten zusammen mit den Schulen ab 16. März 2020 schliessen. Seitdem fallen bei den Spielgruppen die Einnahmen zu 100 Prozent weg. Für die Stadt Luzern seien die Spielgruppen jedoch von besonderem Interesse, seien sie doch in der frühen Förderung ein sehr wichtiger Partner, etwa in der frühen Sprachförderung:

«Gehen die Spielgruppen aufgrund der ungedeckten Kosten und Einnahmenverluste zu und können nicht wiedereröffnet werden, stellt dies die Stadt Luzern vor ein grosses Problem.»

In diesem Fall könnten für Kinder mit einem Förderbedarf – beispielsweise im Spracherwerb – die notwendigen Angebote nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Dies gelte insbesondere für das im Januar 2020 gestartete Projekt «startklar».

Für die Spielgruppen sei eine separate Unterstützungslösung existenziell und von grosser Bedeutung, so die Luzerner Stadtregierung weiter. Sie rechnet aufgrund aktueller Schätzungen mit Kosten von rund 120'000 Franken pro Monat. Diese könnten sich noch verändern, da die Dauer der Schliessung der Spielgruppen noch nicht definitiv feststehe und der Entscheid dafür beim Bund liege. Am 22. April 2020 hat der Stadtrat die Ausarbeitung eines Beschlussgeschäfts für eine finanzielle Unterstützung der Spielgruppen in Auftrag gegeben. Die Umsetzung werde zurzeit ausgearbeitet.