Luzerner Stadtrat will das Parkieren von Autos auf Pausenplätzen flächendeckend verbieten Der Luzerner Stadtrat will Autos von Pausenplätzen fern halten. Für die Vereine im Stadtteil Littau ist das eine Umstellung – und ein Ärgernis. Simon Mathis 01.05.2020, 16.00 Uhr

Der Luzerner Stadtrat will verhindern, dass motorisierte Fahrzeuge Pausenplätze befahren und auf diesen parkieren. In Zukunft soll das «bei allen Schulanlagen verboten» und «im gesamten Stadtgebiet einheitlich umgesetzt werden», heisst es in einer Postulatsantwort. Im Vordergrund stehe die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen. Ausserdem soll es attraktiver für die Quartierbewohner werden, sich ausserhalb der Unterrichtszeiten auf den Pausenplätzen zu treffen. Darüber hinaus sei es Aufgabe der Stadt, sicherzustellen, dass insbesondere Pausenplätze ihrem Zweck entsprechend genutzt werden können.