Video Luzerner Stadtratswahl: Alles zum Stapi-Duell und die Argumente der weiteren Kandidaten Wohnen, Verkehr und das Verhältnis mit dem Kanton – es mangelte nicht an Gesprächsstoff am Stadtratswahl-Podium der «Luzerner Zeitung» mit allen zehn Kandidierenden. Und es gab ein Duell.

Roman Hodel 03.03.2020, 23.05 Uhr

Fünf Bisherige, fünf Neue. Alle haben sie das gleiche Ziel: Luzerner Stadtrat bleiben – oder werden. Nur: Wie ticken sie eigentlich? Alle Zehn auf einen Schlag, diese seltene Gelegenheit bot sich den Wählern am Dienstagabend am gut besuchten Podium der «Luzerner Zeitung» im Auditorium an der Maihofstrasse 76.