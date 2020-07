Luzerner Stadtratswahlen: Viele SP-Wähler blieben der Urne im zweiten Wahlgang fern Die Hoffnung der SP auf einen zweiten Stadtratssitz ist geplatzt. Mit ein Grund: Im zweiten Wahlgang landeten über 1000 linke Wahllisten weniger in der Urne als noch Ende März. Simon Mathis 01.07.2020, 05.00 Uhr

Judith Dörflinger (SP) hat am Sonntag die Wahl in den Luzerner Stadtrat klar verpasst. Bild: Urs Flüeler/Keystone

(Luzern, 28. Juni 2020)

Die SP muss sich weiterhin mit einem Sitz im Luzerner Stadtrat begnügen. Am Wahlsonntag wurden die beiden Bisherigen Manuela Jost (GLP) und Franziska Bitzi-Staub (CVP) in aller Klarheit bestätigt. Die SP-Kandidatin Judith Dörflinger hatte das Nachsehen. Sie holte ernüchternde 6890 Stimmen – gut 2600 weniger als die zweitplatzierte Manuela Jost. Die Klarheit des Resultates überrascht. Denn im ersten Wahlgang war Dörflinger der GLP-Politikerin noch dicht auf den Fersen; weniger als 200 Stimmen trennten die beiden.

Wurden am Sonntag wiedergewälht: Franziska Bitzi Staub (CVP, links) und Manuela Jost (GLP). Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 30. Juni 2020)

Nun zeigt ein Blick in die Statistik des Stadtluzerner Wahlbüros: Die SP konnte im zweiten Wahlgang deutlich weniger Wähler mobilisieren als noch Ende März. Im ersten Wahlgang wurden die vier roten Listen SP, Juso Plus, SP Second@s Plus und SP 60+ noch 3629-mal (27,9 Prozent aller unveränderten Listen) eingeworfen. Im zweiten Wahlgang geschah das nur mehr 2583-mal (18,1 Prozent). Das sind über 1000 Stimmen weniger. Diese hätten zwar auch nicht ausgereicht, um Dörflinger in den Stadtrat zu befördern; dennoch ist der Unterschied frappant. Die SP, eigentlich wählerstärkste Partei der Stadt, wurde gar von der FDP und den Grünen/Jungen Grünen überholt.



Jungpolitiker schmälerten Dörflingers Wahlchancen nicht Dass die jungen linken Stadtratskandidaten Skandar Khan (Juso) und Jona Studhalter (Junge Grüne) beide auch im zweiten Wahlgang antraten, schadete SP-Kandidatin Judith Dörflinger kaum, wie den Zahlen des städtischen Wahlbüros zu entnehmen ist. Ein Wahlvorschlag mit beiden Jungen ohne Dörflinger existierte nicht. Aus veränderten Wahlzetteln erhielt Khan nur 107 Stimmen, Studhalter 165. Die Jungpolitiker haben der SP-Frau also höchstens eine marginale Anzahl linker Stimmen abgeluchst. Dörflinger fehlten 2646 Stimmen zur Wahl.

Parlamentswahlen haben stark mobilisiert

«Dass der Abstand zwischen Judith Dörflinger und den Wiedergewählten so deutlich ist, hat sicherlich alle überrascht – nicht nur die Linken, sondern auch die Bürgerlichen», sagt Claudio Soldati, Präsident der SP Stadt Luzern. Die Daten zeigen für ihn, dass weder die SP noch die Grünen im zweiten Wahlgang ihr gesamtes Stimmpotenzial ausschöpfen konnten. «Es ist uns nicht gelungen, alle potenziellen rot-grünen Wählerinnen und Wähler zur Wahl zu motivieren.»

Einen möglichen Grund ortet Soldati in der anderen Ausgangslage: «Im ersten Wahlgang ging wohl das rot-grüne Lager relativ geschlossen an die Urne. Die Parlamentswahlen haben offensichtlich stark mobilisiert. Bei den Stadtratswahlen im zweiten Wahlgang fehlte die Sogwirkung.»

Das Resultat in der Stadt Luzern sei zudem massgeblich der Tatsache geschuldet, dass Bisherige im zweiten Wahlgang grundsätzlich einen starken Vorteil genössen. Ein weiterer Grund könne der durch Corona verlängerte Wahlkampf sein. «Bei einigen Leuten war der Wahlsonntag wohl zu wenig präsent, weil nie eine wirklich breite Wahlkampfstimmung aufkam», sagt Soldati.

Am fehlenden Engagement soll es nicht gelegen haben

Dem fehlenden Engagement der SP-Mitglieder hingegen sei das Resultat definitiv nicht geschuldet: «Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, die wir konnten.» Auch telefonisch habe man die Wählerinnen und Wähler an den Wahlsonntag erinnert. «Das ändert aber alles nichts an der Tatsache, dass im zweiten Wahlgang die Karten jeweils in krasser Weise neu gemischt werden», hält Soldati fest.

Zum Wahlresultat allgemein sagt er: «Wir sind enttäuscht, dass wir die Sensation nicht geschafft haben.» Aber an der Wahlfeier habe man gemerkt: «Die Enttäuschung ist zwar da, aber wir schreiten zuversichtlich in die Zukunft. Der Kampfgeist bei der SP für eine soziale und ökologische Stadt ist ungebrochen.»

Es gibt weitere Beispiele dafür, in denen die Linken in zweiten Wahlgängen weniger gut mobilisiert haben als die Bürgerlichen. So fiel etwa Korintha Bärtsch (Grüne) bei den Regierungsratswahlen 2019 zurück. In Kriens rutschten die SP-Kandidaten am vergangenen Sonntag in der Rangliste nach hinten – wobei dort auch eine Rolle gespielt haben dürfte, dass Grüne und SP nicht geschlossen auftraten.

FDP-Liste am häufigsten eingelegt

Bei den Zahlen fällt ausserdem auf, dass die FDP-Liste am häufigsten eingeworfen wurde; nämlich 2642-mal. Dies, obwohl im zweiten Wahlgang gar kein Liberaler zur Wahl stand. Damit überflügelten die Freisinnigen auch die Listen der Grünen und Jungen Grünen, die zusammengerechnet 2586 Stimmen holten und damit den zweiten Platz belegen.

«Uns ist es offenbar gelungen, über unsere Parteimitglieder hinaus zu mobilisieren», sagt FDP-Präsident Fabian Reinhard auf Anfrage. «Wir haben bereits bei den Parlamentswahlen an Wählerstärke zugelegt und sind die klar stärkste bürgerliche Partei.»

