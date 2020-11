Luzerner Städte und Gemeinden bedauern die Abschaffung des Gemeinde-GA – zeigen aber dennoch Verständnis Die Alliance Swiss Pass hat bekanntgegeben, dass es Gemeinde-Tageskarten nur noch bis Ende 2023 geben wird. Gemeinden beteuern die hohe Nachfrage der Tages-GA – zeigen in Anbetracht der Digitalisierung aber Verständnis für den Entscheid. Philipp Wolf 13.11.2020, 05.00 Uhr

Noch sind sie im Umlauf: Die Tageskarte Gemeinde. Bis 2023 werden sie verschwinden. Bild: Bruno Kissling





In drei Jahren ist Schluss. Dann werden die Gemeinde-Tageskarten eingestellt, wie die ÖV-Branchenorganisation Alliance Swiss Pass vor kurzem mitteilte. Der Absatz sei rückläufig und der Verkauf vielerorts nicht mehr kostendeckend, heisst es seitens der Organisation.

Eine Umfrage bei Luzerner Städten und Gemeinden zeigt, dass das Ende der Gemeinde-Tageskarten bedauert wird, aber dennoch auf Verständnis stösst. So etwa bei der Stadt Luzern, die derzeit 18 Tages-GA anbietet. «Wir bedauern den Entscheid», sagt Josef Birrer, Leiter Stadtbibliothek, wo die Verkaufsstelle der Tageskarten angesiedelt ist. Doch sei es auch eine reine Frage der Zeit, bis solche Angebote digitalisiert werden und im Internet angeboten würden.

Ab wann sich eine Gemeinde-Tageskarte lohnt In der Stadt Luzern kostet eine Tageskarte 48 Franken. Sie lohnt sich für jemanden ohne Halbtax-Abo theoretisch bereits für eine Fahrt von Luzern nach Zürich und zurück. Denn diese Reise kostet mit einem normalen Billet 50 Franken. Geht es weiter weg als nach Zürich, kann mit einer Gemeinde-Tageskarte viel gespart werden. Beispielsweise kostet ein Retour-Billet von Luzern nach Lugano ohne Halbtax 122 Franken – mit einer Tageskarte käme man also 74 Franken billiger.

Nachfrageeinbruch wegen Corona

Ähnlich sieht man die Situation in Kriens. Die Stadt hat ihre Haltung zur Abschaffung der Gemeinde-Tageskarte vor wenigen Tagen per Medienmitteilung vermeldet. Darin heisst es:

«Die Stadt Kriens bedauert zwar die Einstellung, bringt dafür aber Verständnis auf.»

Verständnis deshalb, weil das Konzept erneuerungsbedürftig ist in Anbetracht der flexiblen Tarifmodelle, welche im ÖV heute angewandt werden.

Gleichzeitig verweist die Stadt darauf, dass die sechs Krienser Gemeinde-GA in den vergangenen Jahren zu 97 Prozent ausgelastet waren; seit diesem Frühling sind es coronabedingt nur noch 50 Prozent.

Finanzielle Entlastung für viele Haushalte

Einen starke Nachfrageeinbruch beobachtet man während Corona auch in Ebikon, das seinen Bewohnerinnen und Bewohnern acht Tageskarten anbietet. Die Auslastung sei normalerweise vor allem in den wärmeren Monaten sehr hoch, sagt Ebikons Kommunikationsbeauftragter Roland Beyeler und fügt an:

«Das Angebot wird von unserer Bevölkerung sehr gerne und rege genutzt. Es stellt für viele Haushalte auch eine gewisse finanzielle Entlastung dar.»

Auf dem Land zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch da wird der Entscheid bedauert und die hohe Nachfrage der Gemeinde-Tageskarten beteuert. So etwa in Büron oder Ballwil, welche beide je zwei Tages-GAs anbieten.

Gemeinde-Tageskarte konkurrenziert mit anderen Angeboten

Dass der Absatz rückläufig sei, wie Alliance Swiss in ihrer Mitteilung angab, zeigt sich beispielsweise in den Zahlen Ballwils nicht. Seit 2013 sei die Nachfrage konstant hoch, heisst es seitens der Gemeinde. Zwar resultiere durch das Geschäft mit den Tageskarten selten eine schwarze Null sondern meistens ein Minus von einigen Hundert Franken, doch habe man das Konzept deshalb noch nie in Frage gestellt.

Und so lautet der Grundtenor in den Gemeinden und Städten: Es ist schade, dass die Gemeinde-Tageskarten verschwinden werden. Doch gibt es bereits heute immer wieder Angebote, die lukrativer seien als die altehrwürdigen Gemeinde-GA. Ein Trend, der sich im Zuge der Digitalisierung je länger je mehr zeigen dürfte.