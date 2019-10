Die Ausgangslage vor dem zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen im Kanton Luzern ändert sich. Die Linke und wohl auch die SVP treten nicht mehr an.

Luzerner Ständeratswahlen: Grüne treten nicht an – Weg frei für Andrea Gmür

Andrea Gmür bei den Ständeratswahlen am 20. Oktober in Luzern. (Bild: Eveline Beerkircher)



Die Grünen treten zum zweiten Wahlgang bei den Ständeratswahlen im Kanton Luzern nicht an. Dies schreibt die Partei in einem Communiqué. Kandidatin Monique Frey:

«Der Entscheid ist mir nicht leicht gefallen - aber ein Rückzug meiner Kandidatur ist der richtige Schritt».

Abschliessend entscheidet die Delegiertenversammlung am Mittwochabend.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit verzichtet auch die SP. Präsident David Roth sagte gegenüber unserer Zeitung, dass er nicht mehr zur Verfügung stehe. Die Delegierten entscheiden am Dienstagabend.

Franz Grüter (SVP) sagte in der heutigen Ausgabe, dass er im Fall eines Rückzugs der Linken eine Kandidatur als chancenlos erachte. Die Delegierten entscheiden ebenfalls am Dienstagabend. Auch nicht mehr zum zweiten Wahlgang an tritt Florian Studer (parteilos).

Damit ist der Weg frei für Andrea Gmür (CVP). Sie sagt:

«Kommt es tatsächlich zu stillen Wahlen, wäre ich sehr erleichtert».

Priska Wismer könnte für Andrea Gmür nachrücken. (Bild: Eveline Beerkircher, Luzern, 20. Oktober 2019)



Die Eingabefrist läuft am Donnerstagmittag ab. Dann ist definitiv klar, ob es zu stillen Wahlen kommt.

Gmürs sehr wahrscheinlicher Wechsel von der Grossen in die Kleine Kammer bedeutet, dass ihre Parteikollegin Priska Wismer in den Nationalrat nachrücken kann. Die Rickenbacher Kantonsrätin landete auf der CVP-Liste auf dem vierten Platz.

