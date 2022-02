Kanton Luzern gibt Kontrollschilder für Fasnacht nun doch heraus

Luzerner Strassenverkehrsamt Und plötzlich gibt's die Kontrollschilder für Fasnachts-Fahrzeuge doch noch Wer für sein Fasnachts-Zugfahrzeug einen Tagespass benötigt, kann das Kontrollschild nun bestellen. Bis vor wenigen Tagen hatte der Kanton die Gesuche nicht genehmigt. Roman Hodel Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Ob fahrend am Fritschi-Umzug oder stehend auf der Bahnhofstrasse: Die teils imposanten, aufwendig gestalteten Wagen sind ein Markenzeichen der Luzerner Fasnacht. Damit sie überhaupt bewegt werden dürfen, braucht's ein sogenanntes Fasnachtskontrollschild mit einer 999-Tausender-Nummer. Diese werden vom Luzerner Strassenverkehrsamt jeweils für einen beschränkten Zeitraum herausgegeben. Nur: In diesem Jahr genehmigte es die Gesuche vorerst gar nicht, wie unsere Zeitung von verschiedenen Gruppen und Organisationen weiss.

Erst seit dem letzten Donnerstag, 2. Februar, sind die Schilder nun bestellbar. Das Strassenverkehrsamt weist auf seiner Homepage gar prominent darauf hin. Das Datum dürfte kein Zufall sein: An jenem Tag hatte der Bundesrat Lockerungen für den 17. Februar in Aussicht gestellt. Zwar läuft die Vernehmlassung durch die Kantone noch – der Luzerner Regierungsrat wird seine Haltung noch aktiv kommunizieren. Doch Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (Die Mitte) liess sich vergangene Woche bereits so zitieren: «Aufgrund der beiden Szenarien, die der Bundesrat heute in die Konsultation geschickt hat, bin ich optimistisch, was die Durchführung der Luzerner Fasnacht 2022 betrifft.»

Dieser Wagen der Zunft zu Safran ist mit einem Fasnachtskontrollschild ausgestattet – eine Aufnahme vom Umzug am Güdismontag 2020. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 24. Februar 2020)

Die Herausgabe der Fasnachtskontrollschilder nimmt man beim Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) «erfreut zur Kenntnis», wie Sprecher Peti Federer sagt. Auch das LFK sei mit den Gesuchen zuvor aufgelaufen. Die Wende sei ein weiteres Indiz dafür, dass die Fasnacht stattfinden werde, «und zwar mit den Umzügen», wie Federer betont und hofft.

Fasnachtsschilder sind kostenlos – bis auf die Versicherung

Dass der Kanton Luzern die Herausgabe der Schilder am 2. Februar beschloss, hat laut Erwin Rast, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements, einen simplen Grund: «Erst Ende Januar und Anfang Februar hat sich abgezeichnet, dass eine Fasnacht – wenn auch mit pandemiebedingten Auflagen – stattfinden kann.» Fasnachtsschilder seien im Grundsatz Tagesschilder. «Sie sind aber, anders als normale Tagesschilder, kostenlos – nur die Versicherung ist zu bezahlen», so Rast. Weiter seien die technischen Anforderungen für Fasnachtsschilder deutlich tiefer und nicht vergleichbar mit normalen Tagesschildern. Er hält fest:

«Damit Fasnachtsschilder herausgegeben werden können, muss eine Fasnacht stattfinden.»

Der Kanton habe Gesuche, die vor dem 2. Februar eingereicht wurden, nicht abgelehnt, sondern Gesuchstellende darauf hingewiesen, dass bezüglich Durchführung der Fasnacht noch kein abschliessender Entscheid gefällt worden sei. Seit letztem Donnerstag sind gemäss Rast bereits einige Gesuche für Fasnachtsschilder eingegangen und etliche bewilligt worden, «es sind natürlich aber insgesamt weniger als in früheren Jahren.»

