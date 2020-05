Luzerner SVP-Fraktion nominiert Rolf Bossart als Kantonsrats-Vizepräsident Die kantonale SVP-Fraktion hat beschlossen, Rolf Bossart zur Wahl als Kantonsrats-Vizepräsident vorzuschlagen. 22.05.2020, 16.02 Uhr

(spe) An der letzten Sitzung hat die SVP-Fraktion des Kantons Luzern entschieden, dem Parlament Rolf Bossart zur Wahl zum Kantonsrats-Vizepräsidenten vorzuschlagen. Er habe sich in der internen Ausmarchung durchgesetzt, heisst es in der Mitteilung der SVP Kanton Luzern.