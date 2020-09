Luzerner SVP sondiert Regierungsratskandidaten für 2023 – ein Schlierbacher zeigt bereits Interesse Noch lässt Paul Winiker offen, ob er wieder als Luzerner Regierungsrat antreten wird. Falls nicht, stünde ein valabler Nachfolger bereit. Alexander von Däniken 23.09.2020, 05.00 Uhr

«Mich würde das Amt reizen», sagt der Schlierbacher SVP-Kantonsrat Armin Hartmann.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. September 2020)

Die Legislatur ist erst ein Jahr alt, als Guido Graf bereits verkündet, in drei Jahren wieder als Regierungsrat antreten zu wollen. «Falls ich gesund bleibe, möchte ich eine weitere Legislatur anhängen», sagte der CVP-Politiker aus Pfaffnau (Ausgabe vom 18. Juni). Die Chancen auf eine Wiederwahl stehen für ihn gut: Graf erzielte letztes Jahr das beste Ergebnis.

Noch nicht entschieden haben FDP-Regierungsrat Fabian Peter und Grafs Parteikollege Reto Wyss. Bei beiden ist eine erneute Kandidatur wahrscheinlich: Peter ist erst seit einem Jahr im Amt und Wyss erst seit einem Jahr Finanzdirektor. Marcel Schwerzmann kann es sich als Parteiloser leisten, erst spät zu entscheiden bzw. kommunizieren können, ob er wieder antritt. Anders sieht es bei SVP-Regierungsrat Paul Winiker aus. Der Krienser Politiker würde zwar «erst» seine dritte Legislatur beginnen, ist bei den nächsten Wahlen aber 67-jährig. Auf Anfrage lässt er ausrichten, dass er sich frühestens ein Jahr vor den Wahlen entscheiden werde.

Die Geschlechterfrage bleibt noch unbeantwortet

Unabhängig davon, ob Winiker in drei Jahren nochmals antreten wird oder nicht, bereitet die SVP des Kantons Luzern den Wahlkampf bereits vor. «Derzeit gleisen wir die Kommissionen und ersten Gespräche auf», sagt Parteipräsidentin und Kantonsrätin Angela Lüthold-Sidler. Man müsse für alle Entwicklungen gerüstet sein. Noch unklar sei, ob die SVP dereinst mit einer Kandidatin oder einem Kandidaten ins Rennen steigt, wenn Winiker nicht mehr antritt. Das hänge von den Gesprächen ab. Aber nicht nur:

«Als noch eher junge Partei müssen wir mit der Personaldecke auskommen, die wir zur Verfügung haben. Persönlichkeiten, die bereits einen Leistungsausweis mitbringen, sind sicher im Vorteil.»

Dazu gehört auch Armin Hartmann, wie Lüthold bestätigt: «Er ist schon länger im Gespräch und wird es auch bleiben.» Hartmann gilt unter Parteikennern als aussichtsreichster Kandidat. Der bald 43-jährige Unternehmer war von 2004 bis 2019 Gemeindeammann von Schlierbach und sitzt seit 2007 für die SVP im Kantonsrat. Als Finanzspezialist hat er sich durch sein Engagement im Verband der Luzerner Gemeinden über Schlierbach und den Kantonsratssaal hinaus einen Namen gemacht. Zu einer möglichen Kandidatur sagt Hartmann auf Anfrage:

«Der SVP-Sitz im Regierungsrat ist mit Paul Winiker hervorragend besetzt. Sollte sich an dieser Situation etwas ändern, würde mich das Amt reizen. Ich würde mir eine Anfrage gut überlegen.»

Auch die GLP hat wieder Ambitionen

Für die Bürgerlichen geht es also vor allem darum, ihre Positionen im Regierungsrat zu halten – derweil die linken Parteien einen neuen Anlauf nehmen werden, in die Exekutive zurückzukehren. Dabei spielt auch die Frauenfrage eine Rolle. So hat die Geschäftsleitung der SP einer Personalfindungskommission den Auftrag erteilt, für die nächsten Wahlen in die Kantonsexekutive explizit eine Frau aufzubauen (Ausgabe vom 18. August). Ambitionen hat auch die GLP – sie gehört zu den Gewinnerinnen der letzten Wahlen. Fraktionschefin Claudia Huser Barmettler: «Wir Grünliberalen werden ganz sicher eine Kandidatin oder einen Kandidaten stellen.» Erste Gespräche würden bald geführt. Ob es auf eine männliche oder weibliche Kandidatur hinausläuft, sei offen. Es gebe geeignete Kandidaten beiden Geschlechts. Huser setzt sich für eine Frauenvertretung im Regierungsrat ein und ist unter anderem Vizepräsidentin des Vereins 50 Jahre Frauenstimmrecht Luzern. Sie ist überzeugt:

«Die Bevölkerung wird in drei Jahren zwischen mehreren Frauen wählen können.»

Das erhöhe die Chancen, dass über 50 Prozent der Bevölkerung zumindest wieder in der Regierung vertreten sein werden.