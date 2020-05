Reportage Luzerner Terrassenhaus-Bewohnerin: «Ein Wohngefühl wie in einem James-Bond-Film» Bilder: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. Mai 2020) Roman Hodel (Text) und Manuela Jans-Koch (Bilder) 18.05.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

So sehr das Terrassenhaus an der Würzenbachstrasse 17 eine Sanierung nötig hat, so sehr trauern die Mieter ihren Wohnungen jetzt schon nach: «Es ist ein Jammer, dieses Haus müsste schon längst unter Denkmalschutz stehen», sagt Claudia Walther und fügt an:

«Es versprüht einen besonderen Charme und enthält viele Elemente der Feng-Shui-Lehre.»

Das tröstet sie ein Stück über die Mängel hinweg, mit denen sie hier leben muss. Als Beispiel nennt Walther den «x-fach amortisierten Herd mit den schwarzen, verbogenen Gusseisenplatten», den die Verwaltung nie habe auswechseln wollen – oder das Wasser, «das gelegentlich in der Färbung von Schwarztee aus dem Hahn sprudelt.»

Die Künstlerin lebt mit ihrem Partner in einer geräumigen Maisonette-Wohnung mit grosser Terrasse:

Bilder: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. Mai 2020)

Blickfang in der unteren Etage ist ein Cheminée, das man aufgrund des Stils mit den Backsteinen und der schwarzen Wand eher in einer amerikanischen Villa vermuten würde:

Die raumbreite Terrasse wirkt wie eine Verlängerung des Wohnzimmers:

Und es wimmelt von Details in der Formensprache der 1970er Jahre: Da sind zum Beispiel die tiefblauen Mosaikfliesen im Badezimmer...

...das runde Oblicht im Gang...

...oder das Treppengeländer in der Wohnung mit Ornamenten.

«Genial nicht?», sagt Claudia Walther. «Ein Wohnfeeling wie in einem James-Bond-Film.»

Aber nicht nur in den Wohnungen, auch sonst ist im Haus vieles original erhalten von 1979, als der Erstbezug begann – so wie beispielsweise die Holzverschalungen und Mosaikböden im Laubengang:

Selbst die Klinkerböden in den Gängen, die zu den Wohnungen führen, sind nicht alltäglich:

Mieter Daniel Vinu schwärmt ebenfalls von der Architektur: «Das Haus fügt sich perfekt in die Landschaft ein – im Gegensatz zu manch anderen Bauten in der Umgebung.» Obwohl es so gross sei, nehme man es aus der Ferne auf den ersten Blick gar nicht wahr. Tatsächlich scheint die Betonburg dank ihrer üppig bepflanzten Terrassen und den teilweise von Reben bewachsenen, hoch aufragenden Betonwänden beinahe im Gelände zu verschwinden.

Auf die Liegenschaft gestossen ist Vinu, der in einer 3,5-Zimmer-Wohnung lebt, vor sechs Jahren zufällig. Die zwölf Meter lange Terrasse, der grosszügige Grundriss, das «fancy» Badezimmer, aber auch die zentrale und doch ruhige Lage hätten ihn damals überzeugt. Dass das Haus kernsaniert wird, sei für ihn nachvollziehbar – er sagt:

«Vieles ist abgenützt, die Fensterfront beispielsweise schlecht isoliert.»

So gesehen sei die Ankündigung der Sanierung auch kein Schock, sondern viel mehr eine Bestätigung dessen, was er schon gehört habe.

Dass es höchste Zeit für einen Umbau ist, findet auch Georges Künzi – er wohnt seit 40 Jahren hier in einer 4,5-Zimmer-Wohnung: «Die meisten Wohnungen sind immer noch im ursprünglichen Zustand», sagt er. «Es wurde höchstens mal der Kühlschrank oder Backofen ausgewechselt.» Zudem seien die Nebenkosten hoch unter anderem wegen der schlechten Isolation. Künzi sagt:

«Wenn ich im Winter drinnen eine Kerze anzünde, löscht sie nach kurzer Zeit aus, weil es überall zieht.»

Trotzdem wären er und seine Frau gerne noch länger geblieben. Nun schauen sie sich bereits nach einer neuen Wohnung um. «Wir wollen nach Meggen.»