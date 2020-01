Luzerner Theater erhält mehr Spielraum für die bauliche Erneuerung Das Bundesparlament in Bern beschloss eine Änderung des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz. Dies dürfte die Pläne für einen Neubau oder eine Erweiterung des Luzerner Theaters erleichtern. Hugo Bischof 17.01.2020, 12.00 Uhr

Die Bildungskommission des Luzerner Stadtparlaments hat beim Stadtrat eine dringliche Interpellation eingereicht. Sie betrifft die aktuelle Diskussion um die Erneuerung des Luzerner Theaters. Die Bildungskommission verweist in ihrem Vorstoss auf eine Gesetzesänderung auf Bundesebene. «Diese bedeutet eine wichtige Änderung im Hinblick auf die Bewilligung von Neubauten an sensiblen städtebaulichen Lagen und wird die Planung der Theatererneuerung in Luzern erleichtern», sagt Marc Lustenberger, FDP-Grosstadtrat und Mitglied der Bildungskommission.

Den Anstoss für die Interpellation gab das im Oktober 2019 publik gewordene Gutachten der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege und der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission. Ein Abriss und Neubau des Luzerner Theaters sei «grundsätzlich abzulehnen», hiess es darin, da dies «zu einer schweren Beeinträchtigung des Ortsbilds von nationaler Bedeutung führen würde».

Das 1839 eröffnete Gebäude des Luzerner Theaters ist stark erneuerungsbedürftig.

Eveline Beerkircher,

10. Oktober 2019

Das Gutachten aus Bern bedeutete einen argen Dämpfer für die Pläne eines Neu- oder Erweiterungsbaus des in die Jahre gekommenen, 1839 eröffneten heutigen Luzerner Theatergebäudes. «Ein zweckgemässer, moderner Theaterbetrieb würde dadurch stark erschwert», schreibt die Stadtluzerner Bildungskommission. «Von den geschätzten 100 bis 120 Millionen Franken Baukosten müssten mehr als die Hälfte in den Erhalt der alten Infrastruktur investiert werden, statt in einen modernen Theaterbetrieb.» Hinzu komme, dass allzu grosse Einschränkungen den Sinn eines Architekturwettbewerbs an diesem Standort in Frage stellten: «Ein wirtschaftlich und künstlerisch sinnvoller Betrieb wäre dann kaum mehr möglich.»

Ausgangslage hat sich stark verändert

Gemäss Marc Lustenberger wäre einem solchen Gutachten «nach bisheriger Praxis in einem Gerichtsverfahren eine vorentscheidende Bedeutung zugekommen». Jetzt habe sich die Ausgangslage aber stark verändert. Lustenberger verweist auf einen Beschluss der Eidgenössischen Bundesversammlung im September 2019. Diese beschloss eine Änderung des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (ENHK). «Diese Änderung besagt, dass die Gutachten der ENHK künftig zwar eine gewichtige, jedoch nicht mehr alleinige ausschlaggebende Entscheidungshilfe sein sollen», sagt Lustenberger:

«Kantonale oder öffentliche Interessen sollen den Interessen an der Erhaltung der Schutzobjekte gegenübergestellt werden.»

Die Gesetzesänderung beruht auf einem Vorstoss des Zuger FDP-Nationalrats Joachim Eder aus dem Jahr 2012. Zusammenfassend dürfe das Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission in der Interessenabwägung «künftig nicht automatisch höher gewichtet werden als die Ansichten der lokalen und kantonalen Behörden», heisst es im Vorstoss der von allen Mitgliedern unterschriebenen Stadtluzerner Bildungskommission. Konkret heisse das, dass in Zukunft auch von solchen Gutachten abweichende Fachmeinungen (Gegengutachten, Wettbewerbsergebnisse oder kantonale oder kommunale Amtsberichte) in der juristischen Beurteilung gleichwertig zu berücksichtigen seien.

Die Bildungskommission will vom Luzerner Stadtrat nun wissen, wie er die Möglichkeiten eines Neubaus vor dem Hintergrund dieser Gesetzesänderung einschätzt. Gefragt wird der Stadtrat auch, welche Chancen er einem Gegengutachten einräumt, «das neben städtebaulichen und bauhistorischen Fragen, auch betriebliche und städteplanerische Aspekte berücksichtigt». Die dringliche Interpellation wird vom Stadtrat voraussichtlich in der Parlamentssitzung am 30. Januar beantwortet werden.

Stadtrat soll weiterhin für gute Lösung kämpfen

«Es gilt nun, den Spielraum auszuloten, den die Gesetzesänderung auf Bundesebene für die Theater-Erneuerungspläne in Luzern bedeutet», betont Marc Lustenberger. «Es ist wichtig, dass der Luzerner Stadtrat weiterhin für eine gute Lösung kämpft.» Sobald wie möglich solle ein Architekturwettbewerb unter Einbezug der Varianten Erhalt, teilweiser Erhalt und Abbruch mit Neubau offen ausgeschrieben werden.